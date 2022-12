Vous pouvez gagner un Steam Deck gratuit simplement en regardant les Game Awards

À l’occasion des Game Awards 2022, Valve organise un grand jeu-concours qui fera plaisir à tous ceux qui n’ont pas encore de Steam Deck. Ce 9 décembre, la firme va offrir un exemplaire de sa console par minute. Tout ce que les participants ont à faire, c’est de regarder la cérémonie via Steam.

Jamais il n’aura été aussi simple de mettre la main sur un Steam Deck. Lancée en plein milieu d’une pénurie de composants qui rechigne à disparaître, la console a toujours été difficile d’accès pour les joueurs, malgré de nettes améliorations en la matière au des derniers mois. De fait, il est possible que vous ayez déjà jeté l’éponge. De plus, avec des tarifs débutant à 419 euros, il est possible que vous trouviez tout simplement la console trop chère.

Que vous fassiez partie de l’une ou l’autre catégorie, Valve a trouvé une solution pour le moins alléchante. En effet, la grande messe annuelle du jeu vidéo, à savoir les Game Awards, approche à grands pas. Si l’événement sera comme à son habitude l’occasion de découvrir de nouveaux trailers de titres très attendus, le constructeur vient de fournir une nouvelle raison de rester devant son écran jusqu’à la dernière minute : un Steam Deck gratuit.

Remportez un Steam Deck gratuit en regardant les Game Awards

En effet, Valve vient d’annoncer la tenue d’un jeu-concours particulièrement alléchant. Au cours de la cérémonie, le constructeur va offrir un Steam Deck gratuit par minute. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du modèle 512 Go de stockage SSD avec l’écran antireflet, soit la version la plus onéreuse vendue à 679 €. Au total, on s’attend donc à ce que 150 Steam Deck soient distribués durant la soirée.

Pour participer, rien de plus simple. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur ce lien

Cliquez sur le bouton Se connecter

Rentrez votre identifiant et votre mot de passe, puis le code de double authentification si besoin

Une fois connecté, cliquez sur Inscrivez-vous dès maintenant

Le plus dur reste encore à venir, car il vous faudra rester debout toute la nuit pour regarder la cérémonie. En France, celle-ci sera diffusée à partir de 2 heures de matin, le 9 décembre prochain. Pour tenter de remporter un Steam Deck, il vous faudra impérativement regarder la cérémonie depuis Steam.tv. Attention, il vous faudra également avoir acheté un jeu entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022.