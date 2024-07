Vous pouvez désormais télécharger avec votre iPhone des torrents sans avoir de jailbreak

Deux applications sont apparues sur AltStore, la boutique d’applications alternative des iPhone européens. Elles permettent toutes les deux d’utiliser l’iPhone pour télécharger et gérer des fichiers Torrent. Leur usage n’est cependant pas le même. On vous explique quelles sont les différences entre les deux.

Il y a quelques mois, l’Union européenne a forcé Apple à ouvrir les iPhone à d’autres sources pour installer des applications. La Commission estime que la firme abuse de sa situation en étant la seule porte d’entrée dans ses téléphones, ce qui occasionne un déséquilibre concurrentiel. Certaines applications subissent une commission sur les ventes. D’autres sont systématiquement rejetées. En outre, Apple ne permet pas aux développeurs d’intégrer leur propre système de paiement. Ce qui a provoqué la bataille judiciaire entre la firme et Epic Games, le créateur de Fortuite.

Grâce à l’ouverture de l’App Store, les consommateurs européens profitent de deux changements. D’abord, les émulateurs apparaissent dans la boutique officielle d’Apple. Nous parlons de Delta qui a dégainé le premier, mais également à Retrobox, particulièrement populaires sur PC, Mac ou Android. Il y a même des émulateurs Windows… Deuxième avantage, les développeurs peuvent proposer leurs produits sur une boutique qui n’est pas gérée par Apple. Elle s’appelle AltStore.

Deux applications Bitorrent arrivent sur iPhone

Les produits disponibles sur AltStore sont peu nombreux, mais triés sur le volet. Plusieurs sont apparus cette semaine, dont deux s’intéressent à un usage auparavant réservé à ceux qui ont jailbreaké leur iPhone (ou leur iPad) : le téléchargement en peer-to-peer via le protocole bitorrent. Leur nom : iTorrent et qBitControl. Ces deux applications sont gratuites sur AltStore. Elles servent toutes les deux à télécharger et gérer des fichiers via bitorrent. Mais elles ne s’utilisent pas de la même façon.

iTorrent est un client Bitorrent classique. Il ouvre les liens Magnet, télécharge et envoie les fichiers, etc. Il peut partager des fichiers qui sont accessibles dans l’application locale Fichiers. Tous les réglages classiques sont proposés : limite d’upload, mise à jour des trackers, etc. qBitControl est une application de contrôle à distance d’un client Bitorrent installé sur un PC. Vous disposez en local de tous les accès pour ajouter et contrôler les torrents en cours, comme pour iTorrent. Mais il n’y a ni téléchargement ni partage en local. Ainsi, vous préservez votre forfait data.

Pour rappel, AltStore est disponible uniquement pour les iPhone européens sous iOS 17.4 ou suivant. En outre, AltStore n’est pas disponible officiellement sur l’AppStore d’Apple. Il faut aller sur le site de la boutique alternative pour télécharger son application native. Cette application est payante (par abonnement qui plus est). Mais il existe une installation gratuite qui nécessite un PC ou un Mac.