Ce passionné fait revivre MS-DOS sur un PC de 2024, le rétro n’a jamais été aussi moderne !

Alors que la technologie avance à grands pas, certains passionnés choisissent de retourner vers le passé pour faire revivre d'anciens systèmes. Un amateur de rétro-informatique a relevé un défi unique : assembler un PC ultra-moderne capable de faire tourner MS-DOS, un système d'exploitation des années 90, tout en conservant les performances des machines actuelles.

Il arrive que des passionnés s’amusent à combiner des technologies modernes avec d’anciens systèmes pour des projets insolites. En 2023, un développeur a réussi à faire fonctionner ChatGPT sur un ordinateur de 1984 tournant sous MS-DOS, un projet surprenant mais impressionnant. Encore plus étonnant, le système ferroviaire allemand l’utilise toujours pour gérer les informations de ses trains.

Dans cette lignée, un passionné de technologie, yeokm1, a récemment construit un ordinateur moderne qui peut non seulement gérer les derniers jeux et logiciels, mais aussi faire tourner MS-DOS 6.22, un système d’exploitation vieux de 30 ans. Il a utilisé des composants récents, comme un processeur AMD Ryzen 5 7600 et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Cependant, il a aussi ajouté des pièces plus rétro, comme un lecteur de disquettes et une carte son Sound Blaster, qui permettent de faire fonctionner des programmes anciens sur ce système moderne.

Ce PC moderne arrive à faire tourner MS-DOS comme dans les années 90

Ce qui rend ce projet incroyable, c’est que des composants aussi modernes sont encore capables de faire fonctionner un système d'exploitation vieux de plusieurs décennies. La compatibilité rétro, c’est-à-dire la capacité des composants récents à fonctionner avec d'anciens logiciels, est encore présente dans des composants comme le processeur AMD Ryzen et la carte graphique Nvidia. Et ce, même si ces derniers sont principalement conçus pour des tâches ultra-modernes comme les jeux vidéo en haute résolution ou l'intelligence artificielle. Grâce à cela, yeokm1 peut jouer à des classiques comme Doom, un jeu sorti dans les années 90, sur son ordinateur tout neuf.

Mais yeokm1 ne s'arrête pas là. En plus de faire tourner MS-DOS et des jeux rétro, il souhaite utiliser son ordinateur pour des tâches modernes comme l’édition vidéo, les jeux récents comme Cyberpunk 2077, et même d’intelligence artificielle. Ce projet montre que l’on peut mélanger les technologies anciennes et modernes avec succès. Il a même demandé à ChatGPT si son ordinateur pourrait faire fonctionner MS-DOS, et l’IA a répondu que ce serait impossible à cause de l’architecture trop récente des composants. Cependant, notre passionné conclut fièrement qu’il a prouvé le contraire.

