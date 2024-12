Squid Game : nouveau record pour la saison 2 sur Netflix, les fans sont au rendez-vous

Le phénomène sud-coréen « Squid Game » vient d'établir un record sans précédent dans l'histoire du streaming. La série Netflix a sans surprise fait un véritable carton pour la deuxième saison consécutive.

Il fallait s’y attendre. La deuxième saison de la série, lancée le 26 décembre sur Netflix, est devenue la première production à atteindre simultanément la première place dans les 93 pays où la plateforme est disponible.

Cette performance extraordinaire surpasse même le succès de la première saison, qui avait nécessité plusieurs semaines pour devenir virale à l'échelle mondiale. Ni « Stranger Things », ni « Mercredi », pourtant massivement plébiscitées, n'avaient réussi un tel exploit.

Squid Game est toujours autant un carton

Le retour tant attendu de la série dystopique intervient après une première saison qui avait cumulé plus de 2,2 milliards d'heures de visionnage, établissant un record absolu sur Netflix. Bien que les chiffres officiels d'audience de cette nouvelle saison ne soient pas encore disponibles, ce démarrage fulgurant laisse présager des performances exceptionnelles. Celles-ci seront probablement dévoilées au cours des prochaines semaines par le géant américain du streaming.

Cependant, les critiques sont plus mitigées cette fois-ci. Alors que la première saison avait recueilli 83 % d'avis positifs du public sur Rotten Tomatoes, la deuxième saison affiche un score de 63 %. Cette baisse s'explique notamment par une narration jugée incomplète, la saison 2 ne comportant que 7 épisodes contre 9 pour la première.

Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a révélé avoir initialement conçu les saisons 2 et 3 comme une seule histoire, avant de décider de la scinder en deux parties distinctes. La troisième et dernière saison, déjà tournée, est prévue pour 2025 et promet d'apporter une conclusion définitive à l'histoire de Seong Gi-hun, le protagoniste déterminé à démanteler l'organisation derrière les jeux mortels.

Cette stratégie narrative explique en partie le sentiment d'inachevé ressenti par certains spectateurs, plusieurs intrigues restant en suspens jusqu'à la diffusion de la dernière saison. Néanmoins, ce choix n'a visiblement pas entamé l'engouement mondial pour la série, qui continue de captiver les abonnés Netflix à travers le globe.