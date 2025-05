Vous ne ferez plus de recherches Google comme avant, cette nouveauté change tout

Google a présenté un nouveau mode pour son moteur de recherche. Alimenté à l’intelligence artificielle, ce nouveau mode donne de nouveaux « super pouvoirs » à Google Search en intégrant le modèle Gemini directement dans la barre de recherche. Ce nouveau mode, appelé AI Mode, est déjà disponible aux États-Unis. Et d’autres fonctions innovantes arriveront dans quelques semaines.

Google Search est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. La part de marché est simplement indécente. Près de 90 % des requêtes réalisées dans le monde sont effectuées sur Google Search. Des requêtes qui concernent une information, mais pas seulement. Les utilisateurs veulent également trouver des photos, des vidéos, des produits à acheter. Ils veulent connaitre la météo, les horaires d’un avion, le taux de change et bien d’autres choses encore.

Cependant, depuis l’avènement des modèles génératifs tels que ChatGPT, Copilot, Mistral ou Gemini, chercher une information n’est plus forcément le moyen le plus simple d’obtenir une information. Il suffit de demander à son intelligence préférée. De plus en plus d'Internautes se détournent donc de Search. Pour éviter de perdre son audience, sa position de leader et, potentiellement, une partie de ses revenus, Google a pris une décision intéressante : intégrer Gemini dans Google Search. Le résultat s’appelle « AI Mode ».

Google apporte un mode surpuissant à son moteur de recherche

AI Mode est donc un nouveau mode de recherche disponible dans la version web de Search. Il est apparu il y a quelques jours à l'occasion d'une fuite. Ce mode est accessible à côté des boutons d’ores et déjà présents : la recherche vocale et la recherche visuelle. AI Mode utilise une version customisée de Gemini 2.5. qui va chercher sur le web et proposer une réponse à une question. Cette réponse se présente comme un texte accompagné par des liens vers des sites, des images, des lieux, des vidéos en streaming, etc.

AI Mode est donc une nouvelle façon de réaliser une recherche sur Search. Le bouton sera disponible dans les prochaines heures aux États-Unis uniquement. Il est destiné à ramener sur Search tous ceux qui ont quitté le moteur pour effectuer leurs recherches d’informations avec Copilot, ChatGPT ou Gemini. Et il continuera d’évoluer dans les prochaines semaines. En effet, Google a présenté les prochaines fonctions d’AI Mode qui vont continuer de bouleverser notre façon d’utiliser le moteur de recherche.

D’abord, la connexion à vos informations personnelles avec « Personnel Context ». Cette option permet d’utiliser vos données personnelles en provenant de Gmail, par exemple, pour adapter les résultats selon vos centres d’intérêt. Ensuite, Deep Search qui permet d’augmenter drastiquement le nombre de sources pour trouver une réponse plus complète et plus pertinente à vos questions. Enfin, Google Search va devenir votre « personnel shopper » en vous proposant, grâce à l’IA, d’essayer virtuellement un vêtement. Tout cela arrivera cet été… mais toujours qu’aux États-Unis.