Google I/O 2025 : comment suivre les annonces Android 16, Gemini et Pixel en direct

Le coup d'envoi de la conférence Google I/O 2025 sera donné le 20 mai 2025 à 19h00 (Paris). Ils sera possible de suivre la présentation des dernières innovations de la firme autour d'Android 16, de Gemini et des Pixel en direct grâce à une retransmission live et des articles à paraître sur Phonandroid.

C'est un rendez-vous immanquable : chaque année, Google organise sa “Google I/O”, une conférence a priori destinée aux développeurs. Sur le papier. Car la firme y dévoile aussi quelques nouveautés plus grand public. On devrait cette année en apprendre davantage sur Android 16, avec peut-être un peu d'inédit. Mais aussi avoir des nouvelles de Gemini. Avec, pour terminer, peut-être des nouvelles des prochains Google Pixel.

Plus globalement on s'attend à ce que Gemini et Android 16 soient au coeur de la conversation. Avec tout ce qui s'y connecte. Google devrait y proposer entre autres un nouveau design appelé Material 3 – mais il y a visiblement de la matière pour faire beaucoup d'autres annonces. Bien que la liste de ces dernières reste, pour l'instant, dans le détail, un mystère.

Quand et comment suivre la conférence Google I/O 2025 ?

Quand a lieu la présentation de Google ? : mardi 20 mai 2025

: mardi 20 mai 2025 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19 h (heure française)

: à 19 h (heure française) Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : un peu plus d’une heure

L'événement s'étale habituellement sur plusieurs jours, mais toutes les annonces importantes de la firme sont réalisées lors de la keynote fixée au premier jour du Google I/O 2025. Les jours restants étant pour l'essentiel occupés par des workshops à destination des développeurs. Du coup, la date et heure qui importe réellement depuis la France métropolitaine, c'es celle du mardi 20 mai 2025 à 19 heures.

Que faut-il attendre des annonces de la Google I/O 2025 ?

Cette année, il sera vraisemblablement beaucoup question encore de l'IA Gemini. L’entreprise a mis l’IA au cœur de toutes ses stratégies, et il y a fort à parier que la version mobile de Gemini, déjà adoptée par des millions d’utilisateurs, occupera le devant de la scène. Parmi les nouveautés attendues : des modèles plus intelligents et de nouvelles fonctionnalités.

Et surtout une intégration renforcée à travers tout l’écosystème Google, de Google TV à Wear OS 6. Bref, l’IA s’invite partout, et Google veut nous rappeler à quel point elle est désormais incontournable… et omniprésente.

La VR pourrait être également au coeur d'une ou deux annonces. Cela fait des années que les rumeurs courent sur les lunettes XR de Google, fusion d’AR et de VR. Cette fois, Google devrait enfin lever le voile sur ses smart specs, développées avec Samsung, et destinées à concurrencer les Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Peu d’infos ont filtré sur les usages ou le prix, mais la conférence devrait marquer la première vraie démonstration publique de ces lunettes, ainsi que du mystérieux “Project Moohan”, une plateforme XR plus ambitieuse. Pour tous ceux qui rêvent de jouer les cyborgs, c’est peut-être le début d’une nouvelle ère.

Les développeurs et les power users guettent aussi les annonces sur Android 16, en bêta depuis des mois. Si Google a déjà teasé quelques nouveautés, I/O 2025 devrait dévoiler des évolutions majeures, notamment en matière de sécurité, de confidentialité et de nouvelles interfaces utilisateur.

Comment suivre Google I/O 2025 en français ?

Attendez-vous aussi à des démos de Wear OS 6, le système pour montres connectées qui s’offre une cure de jouvence (avec la touche Gemini évidemment) et une refonte visuelle façon Material 3 Expressive. La sortie officielle devrait être précisée, avec la Pixel Watch 3 et de nouvelles Galaxy Watches attendues cet été.

Nos journalistes suivront l'intégralité de l'événement en direct pour délivrer des articles en français qui vous permettront de décortiquer en live toutes les dernières annonces de Google. On vous propose donc de noter la date du mardi 20 mai 2025 à 19h dans votre calendrier et de mettre cet article dans vos bookmarks.

Nous le mettrons à jour avec la vidéo du direct officiel lorsqu'elle sera disponible, et toutes les infos qui tombent entre-temps sur l'événement et ses annonces attendues. En attendant, on vous dit à mardi pour en savoir plus !