Vous utilisez Google ? Voici pourquoi vous faites déjà partie des ancêtres d’Internet

Google Search n’est plus aussi efficace qu’avant. Un récent sondage révèle que de nombreux utilisateurs jugent la qualité des résultats en baisse. Face à cette perte de confiance, de plus en plus de personnes se tournent vers d’autres plateformes comme les réseaux sociaux ou l’intelligence artificielle.

Depuis plus de vingt ans, Google Search est l’outil de recherche incontournable sur Internet. Il s’est imposé comme la principale porte d’entrée vers l’information en ligne. Pourtant, avec l’évolution des algorithmes et la montée en puissance de la publicité, certains utilisateurs estiment que les résultats sont moins pertinents. Une tendance qui pousse une partie du public à chercher des alternatives.

Un sondage réalisé par The Verge en partenariat avec Two Cents Insights et Vox Media a interrogé plus de 2 000 adultes aux États-Unis. Les résultats sont sans appel : 66 % des personnes interrogées estiment que la qualité des informations sur Google Search a diminué. Pire encore, 42 % d’entre elles jugent les moteurs de recherche globalement moins utiles qu’auparavant, rendant la recherche de sources fiables plus compliquée.

Les internautes délaissent Google Search au profit des réseaux sociaux et de l’IA

Avec la baisse de confiance dans les moteurs de recherche, de nouvelles habitudes émergent. Selon l’étude, 55 % des sondés préfèrent se tourner vers des communautés en ligne pour s’informer, jugeant ces sources plus pertinentes et authentiques. De plus, 52 % des participants déclarent utiliser des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT Search ou des plateformes comme TikTok pour leurs recherches au lieu de Google. Ce changement de comportement est encore plus marqué chez les jeunes générations : 53 % des millennials et 61 % des membres de la génération Z privilégient l’IA pour approfondir un sujet.

Un autre point de friction concerne les résultats sponsorisés. Selon l’enquête, 76 % des utilisateurs trouvent que voir plus d’un quart des résultats sous forme de publicités rend la recherche moins utile. Seuls 14 % des sondés estiment que ces résultats sont réellement pertinents. Google fait également face à des accusations de favoritisme dans ses résultats de recherche, notamment en Europe, où la société est sous le coup d’une enquête antitrust. Entre la perte de confiance des utilisateurs et la pression des régulateurs, Google Search semble en difficulté face à une concurrence qui s’adapte rapidement aux nouvelles attentes.