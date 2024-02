Vous ne devinerez jamais pouquoi cette entreprise fait des millions de vues sur YouTube avec de simples réunions Zoom

Le nom de GitLab ne vous dit certainement rien et pourtant, cette entreprise est devenue un véritable refuge pour tous ceux ayant besoin d’un moment de tranquillité chez eux. Depuis quelque temps, celle-ci publie ses réunions Zoom internes sur YouTube, qui génère systématiquement des centaines de milliers de vues. Pourquoi ? Parce qu’elles permettent aux internautes de faire semblant de travailler.

Depuis la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement autour du globe, le monde n’a jamais autant télétravaillé. De nombreuses entreprises ont revu leur organisation, des bureaux ont été aménagés à son domicile et les outils de coworking comme Zoom se sont démocratisés. Et alors qu’il fut un temps où il était bien difficile de se concentrer chez soi pour travailler, certains se servent désormais de cette excuse pour avoir quelques minutes de tranquillité… quitte à ruser un peu.

GitLab n’est pas l’entreprise la plus connue au monde. Celle-ci développe un logiciel open source à destination des entreprises, permettant un suivi continu et collaboratif des projets informatiques et de programmation. Pas vraiment passionnant si vous ne travaillez pas dans le domaine donc, et pourtant, GitLab connaît un succès fou sur YouTube. Et ce, simplement en postant ses réunions Zoom hebdomadaires en interne.

Cette entreprise livre une excuse parfaite pour avoir quelques minutes de tranquillité

Il suffit de lire quelques commentaires pour mettre le doigt sur la raison de ce succès fulgurant. « Je lance cette vidéo quand je fais semblant d’être occupé. Cette réunion est littéralement à propos de tout ce que vous voulez », écrit un internaute amusé. « Je ne suis pas prêt à annoncer à mes parents que j’ai démissionné de mon travail, alors je leur ai dit que je travaille de chez moi et je lance cette vidéo chaque matin pour qu’ils me laissent tranquille », admet un autre.

C’est à croire que toutes les réunions Zoom de toutes les entreprises se ressemblent, puisque celles de GitLab permettent à de nombreux internautes de laisser croire à leur entourage qu’ils travaillent. Difficile de ne pas y voir là une certaine critique du principe même de réunions, régulièrement moqués ces dernières années, et qui est bien résumée par un autre internaute en commentaire : « Cette réunion m’a été plus utile que n’importe quelle autre réunion à mon travail qui aurait pu être un email. »