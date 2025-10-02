Vous avez vu cette option utile apparaître sur votre Pixel 6, 7 ou 8 ? Ne vous emballez pas, c’est un bug

Plusieurs propriétaires d'un Pixel 6, 7 ou 8 de Google ont constaté l'arrivée d'une option inédite et bienvenue sur leur smartphone. Malheureusement c'est une erreur, dommage.

Même si le système d'exploitation mobile est le même entre deux smartphones, il arrive souvent qu'un modèle possède une option que l'autre n'a pas. Une pratique qui sert d'argument commercial quand il s'agit de faire craquer les clients pour le tout dernier mobile sorti. Parfois, l'exclusivité est temporaire et la fonctionnalité finit par être déployée sur des appareils plus anciens. Et parfois, c'est impossible à cause de certaines limitations techniques.

Un exemple récent : l'envoi d'un SOS par satellite. À moins de posséder un smartphone récent, il y a de très fortes chances que vous en soyez privé. Sur les Pixel de Google, seuls les séries 9 et ultérieures en bénéficient. Pourtant plusieurs détenteurs d'un Pixel 8, 7 et même 6 ont vu apparaître l'option dans leur paramètres après la mise à jour de services Google Play de septembre 2025. La firme de Mountain View a-t-elle voulu faire une surprise aux utilisateurs ? Pas du tout.

Non, cette option n'arrive pas sur votre Pixel 6, 7 ou 8, il s'agit d'une erreur

Si vous vous rendez dans les Paramètres de votre Pixel 6, 7 ou 8, puis dans le menu Sécurité et urgences, vous verrez peut-être la ligne SOS par satellite. Appuyer dessus affiche la page que vous pouvez voir ci-dessous. Elle explique son fonctionnement tel qu'on peut le lire sur un Pixel 9 ou 10. Le problème, c'est que contrairement à ces derniers, il n'y a pas de bouton permettant de faire un essai. Et pour cause : c'est un bug.

Les Pixel antérieurs aux 9 possèdent un modem non compatible avec le SOS par satellite. En tout cas c'est la réponse de Google quand on demande des explications sur l'absence de la fonction. L'affichage erroné de cette dernière sera rapidement supprimé, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous lisez ces lignes. Il faudra probablement attendre la démocratisation du système qui permet d'envoyer un SMS par satellite avec n'importe quel smartphone pour en profiter.