Panne du site impots.gouv : France Connect ne répond plus, comment accéder au site quand même ?

Le site des impôts est en panne, ce qui a des répercussions plus larges que prévues. La connexion via France Connect est également impactée. Voici ce que nous savons à l'heure actuelle.

Chaque année c'est la même chose. À partir d'avril, vous commencez à recevoir des mails dont vous vous passerez bien, mais qui sont malheureusement inévitables : ceux des impôts. Ils vous rappellent qu'il faut déclarer vos revenus afin de calculer si tout est en ordre où s'il va falloir payer un supplément. Sauf si vous faites partie des chanceux remboursés d'un trop-perçu. Toujours est-il qu'il faut passer par le site impots.gouv et que fatalement, il est inaccessible pendant quelques temps.

On pourrait penser qu'à force, des mesures seraient prises pour supporter l'afflux de connexion, mais non. Le pire, c'est que ça se reproduit quelques mois plus tard, quand les impôts envoient des mails pour indiquer que l'avis sur les revenus est en ligne dans son espace. Nous avons essayé d'accéder au site ce matin du 29 juillet 2025 et impossible d'arriver à quoi que ce soit. Si vous êtes pressés, rassurez-vous : il y a une solution.

Impossible d'accéder au site des impôts en ce moment, la connexion ne fonctionne pas

En tentant de se connecter au site des impôts, on constate qu'après avoir entré le code à usage unique reçu par mail, la page “mouline” une vingtaine de seconde puis recharge l'écran sur lequel il faut entrer identifiant et mot de passe. Notez que cela impacte aussi la connexion via le service France Connect si vous sélectionnez dessus le service des impôts : ça ne fonctionnera pas.

Mais c'est justement là que se trouve la solution. Pour accéder à impots.gouv, choisissez de passer par France Connect et utilisez un autre service comme Ameli ou l'identité numérique de La Poste. Peu importe lequel du moment que vous évitez les impôts. Au moment d'écrire ces lignes, la panne est toujours d'actualité, mais il est très possible qu'elle soit réparée rapidement. Ne vous étonnez donc pas si vous tombez sur cet article et que vous parvenez à entrer dans votre espace impôts sans problème.