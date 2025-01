Google Messages prépare une révolution pour sécuriser vos conversations entre différentes applications

La dernière version bêta de Google Messages introduit un nouvel outil de cryptage. Une technologie pourrait bientôt permettre des conversations sécurisées entre différentes applications et plateformes.

La sécurité des messages est devenue une priorité pour les applications de messagerie modernes. Alors que les utilisateurs recherchent des outils pour protéger leurs échanges, les développeurs travaillent à l’intégration de nouvelles normes de cryptage. Google, avec son service Google Messages, semble prêt à franchir une étape importante dans ce domaine.

La version bêta 20250106 de Google Messages inclut des références au protocole MLS (Messaging Layer Security). Ce dernier est conçu pour offrir un cryptage de bout en bout (E2EE) entre différentes applications et plateformes. Bien qu’il soit encore en phase de test, les premières activations montrent que cette technologie pourrait bientôt être disponible pour les conversations individuelles via RCS, le protocole de messagerie avancée de la société.

Google Messages teste le cryptage MLS pour les conversations individuelles

Dans la dernière version bêta de Google Messages, les développeurs ont intégré une nouvelle technologie appelée “Zinnia”, qui est le nom de code interne pour le protocole MLS. En activant certains réglages, il devient possible de tester ce système de cryptage pour les conversations individuelles. Concrètement, cela signifie que les messages échangés entre deux personnes sont protégés par une sécurité renforcée. Cependant, cette nouveauté ne fonctionne pas encore pour les discussions de groupe, où l’ancien système de cryptage reste utilisé.

L’arrivée de ce cryptage intervient alors que la confidentialité des messages est au cœur de débats intenses en Europe. En effet, l’Union européenne envisage des mesures qui pourraient affaiblir le chiffrement de bout en bout, comme le projet de loi Control Chat. Ce texte prévoit de forcer les messageries comme WhatsApp, Signal ou Google Messages à scanner tous les messages, même chiffrés, pour détecter des contenus illicites. Ces propositions, très controversées, inquiètent de nombreuses organisations, car elles pourraient mettre en péril la sécurité des échanges en ligne.

En déployant le MLS, Google Messages fait un pas dans le sens opposé en renforçant le chiffrement et en rendant les échanges plus sûrs. Ce protocole pourrait devenir un standard pour permettre une interopérabilité sécurisée entre les différentes plateformes, tout en protégeant les conversations privées. Cependant, son adoption devra faire face aux tensions croissantes entre la volonté de sécuriser les données des utilisateurs et les demandes des gouvernements pour accéder aux messages.

Source : Android Authority