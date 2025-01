Google Messages va bientôt vous permettre de créer de véritables fils de discussion sur les photos et vidéos

Google Messages s’apprête à franchir une étape intéressante en introduisant une fonctionnalité qui organise les conversations autour des images et vidéos. Bientôt, il sera possible de répondre directement à ces contenus avec des commentaires et des réactions.

Google Messages ne cesse d’évoluer pour proposer des outils toujours plus pratiques à ses utilisateurs. L’application a récemment revu la gestion des photos de contact, en permettant de choisir entre les images de profil Google ou des photos personnalisées. Cette amélioration simplifie la personnalisation et répond à une critique majeure des utilisateurs. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini a marqué un tournant. Cette IA avancée aide les utilisateurs à répondre plus rapidement, propose des idées adaptées à leurs discussions et peut même donner des suggestions, comme des recettes de cuisine.

Une nouvelle fonctionnalité pourrait bientôt enrichir cette application de messagerie. Selon des informations issues d’une version bêta, Google Messages permettra bientôt de répondre directement aux photos et vidéos partagées dans une conversation. Cette fonctionnalité offrira non seulement des commentaires dédiés à ces contenus, mais aussi des fils de discussion spécifiques qui faciliteront les échanges.

Google Messages va organiser les réponses aux photos et vidéos dans des fils dédiés

Actuellement, pour réagir à une image ou une vidéo dans Google Messages, il suffit de maintenir une pression prolongée sur le contenu pour ajouter un emoji. La future mise à jour ajoutera une nouvelle dimension à ces interactions : il sera possible d’ajouter des commentaires précis à chaque média partagé. Une icône spéciale située dans le coin inférieur gauche de l’image ou de la vidéo permettra d’ouvrir un fil de discussion. Ces commentaires resteront visibles dans le fil principal tout en étant organisés dans un sous-fil, ou thread, ce qui rendra les échanges plus clairs et structurés.

Cette fonctionnalité est encore en cours de développement et pourrait évoluer avant son lancement officiel. Google semble également travailler sur l’intégration de l’IA Gemini pour rendre les réponses contextuelles encore plus pertinentes. Si cette nouveauté voit le jour, elle simplifiera la gestion des discussions autour des contenus multimédias. Ce type d’amélioration montre que Google Messages continue de se moderniser pour concurrencer les applications de messagerie les plus populaires telles que WhatsApp, tout en facilitant les interactions au quotidien.