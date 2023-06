Votre smartphone pourrait bientôt capter des signaux 4G envoyés depuis l’espace

La société AST SpaceMobile, basée au Texas, a réalisé une percée significative en transmettant avec succès un signal 4G LTE depuis l'espace qui peut être reçu par des smartphones traditionnels, sans qu’aucune modification ne soit nécessaire sur les appareils.

Si l’on mise aujourd’hui sur les tours de télécommunication pour recevoir nos signaux 4G, ceux-ci pourraient bientôt venir directement de l’espace. AST SpaceMobile a annoncé que son satellite, BlueWalker 3 (BW3), avait transmis avec succès un signal 4G vers un smartphone situé sur Terre. Cela constitue une “première mondiale”.

Les essais ont eu lieu à Hawaï en utilisant les fréquences d'AT&T et la technologie Nokia RAN. Le signal, émis par le satellite AST en orbite terrestre basse, a atteint des débits allant jusqu'à 10,3 Mbit/s. Cette vitesse est suffisante pour le streaming vidéo, l'utilisation d’Internet ou encore l’échange de messages sur différentes plateformes. AST SpaceMobile prévoit de réaliser son prochain test majeur en utilisant une connexion 5G.

La 4G depuis l’espace, ce sera bientôt une réalité

L'entreprise travaille sur ce projet depuis plusieurs années maintenant, et n'est pas la seule à vouloir transmettre des données depuis l'espace. En 2020, Lynk Global a envoyé des messages texte par satellite, et le projet Kuiper d'Amazon vise à déployer jusqu'à 83 satellites en orbite terrestre basse à partir de 2024.

La Commission fédérale des communications (FCC) travaille activement à la mise en place de cadres juridiques permettant aux entreprises de fournir des services cellulaires depuis l'espace. D’ailleurs, AST SpaceMobile avait déjà effectué un test en avril, au cours duquel elle avait réussi à acheminer par satellite un appel audio entre un Samsung Galaxy S22 au Texas et un iPhone au Japon.

La prochaine étape est d’envoyer dans l’espace des satellites encore plus performants, et de commercialiser cette technologie. Les satellites BlueBird d'AST SpaceMobile, qui sont nettement plus grands que le satellite d'essai BlueWalker 3 et sont conçus pour supporter le trafic commercial, devraient permettre d'atteindre des vitesses de données plus élevées. « Nous prévoyons de lancer nos 5 prochains satellites BlueBird au premier trimestre 2024, avec des offres commerciales initiales sur certains marchés au cours de l'année 2024 », a annoncé la société. Dès l’année prochaine, les premiers clients devraient donc pouvoir se connecter directement à un satellite en 4G avec leurs smartphones.