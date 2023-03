Capter la 4G sur la Lune sera possible dès cette année grâce à Nokia

Les prochains visiteurs humains de la Lune seront ravis d’apprendre qu’ils pourront capter les réseaux 4G, si le nouveau projet fou de Nokia est un succès. Le fabricant veut équiper un satellite d’une connectivité cellulaire.

Comme le rapporte CNBC, le géant finlandais des télécommunications a annoncé son intention d'apporter la 4G sur la Lune lors du Mobile World Congress de cette année, qui s'est déroulé fin février et début mars à Barcelone. Lorsque ce réseau sera opérationnel, il permettra « d'améliorer les découvertes lunaires », selon le géant.

Nokia a annoncé le projet en 2020 lorsqu'elle a été sélectionnée par la NASA et que ses Bell Labs ont reçu 14,1 millions de dollars pour le financer. « Il nous est apparu évident que, pour une présence humaine durable sur la Lune et sur Mars à l'avenir, la connectivité et les communications sont essentielles », a déclaré Thierry Klein, président de Bell Labs Solutions Research chez Nokia Bell Labs. Nokia indiquait alors dans son blog qu'elle testerait dans un premier temps les capacités de communication à courte et longue portée de l'atterrisseur à des distances allant de quelques centaines de mètres à deux ou trois kilomètres.

Comment Nokia compte-t-il déployer la 4G sur la Lune ?

Sans surprise, l'entreprise technologique devrait lancer le réseau à bord d'une fusée SpaceX dans les mois à venir. Le système devrait être déployé lors de la prochaine mission IM-2 d'Intuitive Machines, dont le lancement est actuellement prévu en novembre. Le réseau de communication 4G de Nokia se posera sur le cratère Shackleton, le long de la bordure sud de la Lune. Nokia assure que la technologie peut résister aux conditions difficiles de l'espace, sans plus de précision.

Le réseau 4G à bord du satellite sera vraisemblablement alimenté par une station de base équipée d'une antenne qui sera stockée dans un atterrisseur lunaire Nova-C. Il sera également accompagné d'un rover fonctionnant à l'énergie solaire. La connexion LTE sera ensuite établie entre l'atterrisseur et le rover. « Au lieu de réinventer la roue en créant un réseau propriétaire dans l'espace, nous tirons parti de la même technologie que celle qui permet de connecter des milliards d'appareils de manière rentable sur Terre », précise Nokia.

Nokia devrait lancer le réseau dans le courant de l'année si les choses se déroulent comme prévu. « Si le matériel est prêt et validé comme il semble l'être, il y a de fortes chances que le réseau soit lancé en 2023, à condition que le partenaire de lancement choisi n'ait pas de problèmes ou de retards », a déclaré Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, à CNBC.

Nokia veut permettre aux astronautes de rester connectés

Le premier réseau 4G lunaire sera utilisé lors de la prochaine mission Artemis 1 de la NASA, qui permettra à des astronautes humains de marcher sur la Lune, après une longue attente depuis 1972. Nokia explique que son réseau lunaire « fournira des capacités de communication essentielles pour de nombreuses applications de transmission de données, notamment des fonctions vitales de commande et de contrôle, le contrôle à distance des rovers lunaires, la navigation en temps réel et la diffusion en continu de vidéos haute définition ».

Idéalement, les astronautes des futures missions utiliseront donc les réseaux 4G pour améliorer les capacités de communication vocale et vidéo, l'échange de données télémétriques et biométriques, les applications de détection ou encore le contrôle de toute la partie robotique de l’expédition lunaire.

Grâce à la 4G, Nokia espère contribuer à d'autres explorations et expériences pour trouver de la glace sur la Lune qui pourrait fournir de l'oxygène respirable aux astronautes, de l'eau potable ou encore du carburant pour les fusées. Ces éléments sont cruciaux pour établir une base permanente sur la Lune, un des objectifs de la mission Artemis.

