Huawei promet des connexions mobiles à 10 Gb/s dès 2024 grâce à ses antennes 5.5G

Bien qu’elle soit placée sur liste noire aux États-Unis, et que ses ambitions en France soient freinées par une loi sur la sécurisation des réseaux mobiles visant à « préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France », la firme de Shenzhen n’en continue pas moins d’innover

Si Huawei n’est plus autorisé à exploiter les services de Google dans ses smartphones, ce qui empêche la compagnie d’être compétitive dans ce domaine, il reste le leader incontesté quand on parle d’équipements et de technologie 5 G. Huawei avait annoncé dès mars 2023 que la phase de test durant laquelle l’entreprise a « travaillé avec plus de 30 opérateurs internationaux sur la vérification et les applications pilotes de ces nouvelles technologies 5.5G » s’est révélée concluante.

Le vice-président de la compagnie affirme que des équipements compatibles seront disponibles dès l’année prochaine. L’Internet et la téléphonie devraient entrer dans une nouvelle ère où les smartphones et l’IoT bénéficieront théoriquement de débits encore plus rapides que ceux des foyers utilisant l'Internet fixe.

Huawei va proposer des équipements permettant de surfer à 10 Gb/s sur nos smartphones

En plus de proposer des temps de latence « de l’ordre de la microseconde », ce qui multiplie ses applications dans le monde industriel, la technologie 5.5G promet des vitesses de connexion pouvant aller jusqu’à 10 Gb/s. C’est donc quatre à cinq fois plus rapide que ce que proposent les opérateurs français, dont les débits descendants mesurés vont de 0,615 à 2,1 Gb/s chez Orange, de 1 à 2 Gb/s chez SFR, et de 0,89 à 1,5 Gb/s chez Bouygues.

Rappelons aussi que la 5G n’a pas encore été adoptée par le grand public. Si, dans le monde, 1,2 milliard de consommateurs se sont laissé séduire par un forfait 5G, en France, seuls 8 à 9 millions d’utilisateurs sont passés à la cinquième génération de technologies de communication sans fil. De l’aveu même d’un de ses dirigeants, la technologie 6G n’est qu’à un stade de développement prématuré, et ne devrait être commercialisée que dans les années 2030. La 5.5 G pourrait, elle, débarquer dès 2024.

