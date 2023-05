Orange, Bouygues, SFR et Free peinent à trouver des clients, leurs offres mobiles ont moins la cote

D’après l’Arcep, le nombre de cartes SIM activées dans l’Hexagone est en recul. C’est la première fois depuis fin 2020.

L’Arcep a publié l’observatoire des marchés des communications électroniques pour le premier trimestre de l’année 2023. Le constat de l’autorité est on ne peut plus clair : les opérateurs télécoms français peinent à vendre leurs forfaits mobiles. À la fin du premier trimestre 2023, « le nombre de cartes SIM en service en France s’élève à 82,5 millions », en baisse de 160 000 cartes par rapport au quatrième trimestre 2022. Selon l’autorité de régulation des télécommunications françaises, ce mouvement de recul était prévisible et résulte de la conjonction « de l’affaiblissement de la croissance du segment postpayé et de la contraction du segment prépayé ».

En d’autres termes, les abonnements n’ont plus autant la cote. Alors qu’il y a un an, les opérateurs pouvaient se targuer de compter 500 000 abonnements supplémentaires en un trimestre (les cartes postpayées), Orange, Free, Bouygues et SFR ne totalisent cette année que 140 000 clients de plus. Les opérateurs ne peuvent pas non plus compter sur les cartes prépayées pour améliorer ces chiffres, puisque ce produit connaît « un recul pour le deuxième trimestre consécutif à un niveau qui n’avait pas été observé depuis 2020 (- 300 000 en un trimestre, contre – 170 000 au premier trimestre 2022) ».

Le nombre d'abonnements prépayés et postpayés connait une baisse inédite depuis deux ans et demi

Les opérateurs peuvent se consoler en constatant que le segment de marché des entreprises continue de croître à un taux stable et élevé depuis deux ans, à 6,3 %. Les entreprises ont enregistré 135 000 cartes SIM supplémentaires au premier trimestre.

Cette baisse des activations de carte SIM est-elle la cause ou la conséquence des augmentations de prix imposées par l'ensemble des opérateurs français ? Difficile d’avoir la moindre certitude à ce sujet, les compagnies n’ayant pas toutes dévoilé leurs résultats financiers trimestriels. Les opérateurs devront faire preuve d'imagination pour conquérir de nouveaux clients et pour que l'activité reprenne à la hausse.