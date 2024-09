Votre iPhone va pouvoir prendre des photos en 3D, mais vous n’en profitez sûrement pas

Une nouvelle fonctionnalité arrive sur plusieurs iPhone, les photos spatiales. Intéressantes sur le papier, elles ont un défaut majeur qui les empêcheront d'être exploitées par l'immense majorité des utilisateurs.

Depuis quelques jours, la plupart des propriétaires d'iPhone sont passés à la nouvelle version du système d'exploitation mobile made in Apple : iOS 18. Un peu comme Android depuis quelques années, il s'agit surtout de peaufiner une formule désormais mature. Mais pas question de passer outre l'ajout de quelques nouveautés. Il y a en a plusieurs sur iOS 18, et il y en aura d'autres dès sa première mise à jour attendue pour octobre, iOS 18.1.

On sait que les amateurs de photos l'attendent particulièrement. Elle apporte en effet des options utiles comme Clean Up, l'équivalent de la fameuse Gomme magique de Google. Et ce n'est pas tout : la bêta 4 d'iOS 18.1 dévoile l'arrivée des photos spatiales. C'est un dérivé des vidéos spatiales introduites sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max l'an dernier, des clips prenant en compte la profondeur de la scène. Malheureusement, les deux ont un défaut rédhibitoire.

Les photos spatiales arrivent sur plusieurs iPhone et personne ou presque ne pourra en profiter

Sur le papier, les photos spatiales sont un genre de photo-sphère améliorée, en référence à la fonction abandonnée par Google en 2023 faute d'usages suffisants. Chez Apple, elle va au-delà puisque le but est de véritablement pouvoir se déplacer virtuellement dans la scène capturée avec son iPhone. Vous commencez sûrement à comprendre où l'on veut en venir : si vous voulez profiter de l'expérience promise, il va falloir regarder les clichés sur le casque de réalité virtuelle Vision Pro, disponible en France pour la modique somme de 3 999 € minimum.

Une obligation qui fait passer la fonctionnalité d'amusante à inexploitable pour quasiment tout le monde. Le problème est donc le même qu'avec les vidéos spatiales. On peut comprendre la nécessité de passer par un dispositif tel que le Vision Pro, il s'agit de proposer quelque chose d'immersif après tout. Dommage que la marque à la pomme croquée n'ait pas choisi de rendre les photos spatiales compatibles avec d'autres casques moins onéreux cela dit.

Source : Android Authority