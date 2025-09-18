L’Apple Watch Hermès Series 11 mise sur la nostalgie des fans de Macintosh grâce à ce caméo

Depuis dix ans, Apple collabore avec Hermès pour proposer des éditions spéciales et surtout plus luxueuses d’Apple Watch. Cette année, l’Apple Watch Hermès Series 11 propose un cadran exclusif qui devrait rappeler des souvenirs aux premiers utilisateurs de Mac.

Apple entretient depuis une décennie un partenariat avec la marque de luxe Hermès. Ensemble, ils proposent des éditions spéciales d’Apple Watch. Elles sont généralement soit considérées comme de véritables accessoires de mode prestigieux, soit perçues comme une extravagance de plus pour les fashionistas.

Cette année, Apple et Hermès propose un bracelet exclusif en maille jacquard résistante, baptisé « Faubourg Party ». Il arbore une illustration du magasin iconique du 24 Faubourg Saint-Honoré, que l’on doit à l’artiste Tibor Kárpáti. Il s’accompagne de 24 animations de cadran, une pour chaque heure du jour, comme de la nuit. Et c’est l’un d’entre eux qui fait déjà particulièrement parler de lui.

L’Apple Watch Hermès Series 11 met à l’honneur la nostalgie

La nostalgie est un puissant levier marketing, c’est bien connu. C’est dessus que repose l’une des animations d’un des cadrans exclusifs de l’Apple Watch Hermès Series 11. Elle devrait parler aux passionnés de longue date d’Apple et surtout aux premiers utilisateurs de Mac. En effet, elle met en scène l’iconique Clarus the Dogcow.

Si vous ne connaissez pas ce fameux personnage, voici sa petite histoire. La célèbre designer d’icônes, Susan Kare, a initialement créé le glyphe du Dogcow (ou chien-vache dans la langue de Molière) pour la police Cairo sur le Macintosh original. C’était en 1984. Clarus a rapidement été adoré, tant par l’équipe de Macintosh que par les premiers utilisateurs, qui l’ont adopté comme une sorte de mascotte sentimentale. Aujourd’hui, ses apparitions étant assez rares, elles suscitent généralement de l’émotion.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander l’Apple Watch Hermès Series 11, qui sera disponible dès le 19 septembre. Mais la nostalgie a un prix. Et il démarre à 1 399 €, soit 950 € de plus que l’Apple Watch Series 11 classique vendue à partir de 449 €. À vous de voir si vous estimez qu’elle les vaut, ou pas. Nos confrères de 9to5Mac indiquent néanmoins que ce cadran est aussi disponible sur les anciennes générations d’Apple Watch Hermès.