Il va falloir attendre longtemps avant que les appels et SMS vers l’UE deviennent gratuits

Les opérateurs et la Commission européenne ont fini par trouver un accord sur la question du surcoût des communications de la France vers les pays membres. Ce dernier restera plafonné jusqu’au 1er janvier 2029, date à laquelle il devrait être définitivement supprimé. L’itinérance, quant à elle, restera gratuite jusqu’à au moins 2032.

En 2017, la Commission européenne a imposé une nouvelle restriction aux opérateurs qui a largement profité au portefeuille des utilisateurs. Depuis cette date, les appels et SMS en itinérance, passés depuis un pays européen vers la France, ne sont plus surfacturés. Pratique lorsque l’on voyage. Aussi, on s’attendait à ce qu’il en soit bientôt de même pour les appels et SMS depuis la France vers un pays européen. Pour ça en revanche, il va falloir attendre encore un peu.

En effet, malgré des négociations qui durent depuis des années entre l’Europe et les opérateurs, il faut encore aujourd’hui payer un supplément dès lors que l’on communique vers un pays étranger. La bonne nouvelle, c’est que depuis 2019, ce surcoût est plafonné à raison de 0,23 € par minute pour les appels et 0,072 € pour les SMS. La mauvaise nouvelle, c’est que cela n’est pas prêt de changer.

Vous allez payer vos appels et SMS vers l’Europe plus cher jusqu’en 2029

Les consommateurs espéraient pourtant que, comme prévu initialement, ce plafond disparaisse au 24 mai prochain. Ce ne sera finalement pas le cas. En effet, la Commission européenne vient d’annoncer le renouvellement de ce plafond jusqu’en 2032. Ce qui ne veut pas forcément dire que nous devrons payer plus cher nos communications vers l’Europe jusqu’à cette date. La Commission s’est fixée comme délai le 1er janvier 2029 pour supprimer le plafond.

Les négociations avec les opérateurs devront alors déterminer en 2032 si oui ou non il sera nécessaire de rétablir le surcoût sur la facture, se laissant ainsi 3 ans de réflexion pour analyser les effets de sa suppression. À compter de 2029, les appels et SMS depuis la France vers un État membre coûteront le même prix qu’une communication nationale. Notons enfin que ce surcoût peut être pris en charge dans certains forfaits. Il s’agit donc d’une donnée à prendre en compte lors de votre choix d’opérateur.

Source : Euractiv