Google Wallet enterre enfin le ticket de caisse avec cette nouveauté ultra utile

Google Wallet ajoute un historique des reçus de paiement géolocalisés sur une carte. De quoi plus facilement gérer votre comptabilité, sans utiliser le moindre reçu de caisse.

Google est en train de pousser un nouvel historique des paiements beaucoup plus détaillé dans son application Wallet. Chaque reçu comporte désormais en plus du montant, le nom du magasin, son adresse et un bouton pour l'appeler directement lorsque un numéro de téléphone est disponible.

Cette localisation précise permet ainsi à l'application d'afficher une nouvelle vue qui place chaque transaction sur une carte. Elle n'est toutefois pas active par défaut. Et son arrivée sur tous les appareils dotés de la dernière version de Wallet semble encore en cours (le nouvel affichage était disponible au moment de l'écriture de cet article).

Comment activer ce nouvel historique détaillé des paiements

La firme proposait quelque chose de semblable (moins précis) il y a encore quelques mois. Mais entre juillet et août Google semble avoir désactivé cela quelque chose côté serveur – sans doute pour préparer l'arrivée de cette nouvelle option.

Bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de l'activer : son utilité dépend de la façon dont vous gérez vos finances, ou si vous exercez une activité professionnelle en indépendant. L'activer ou la désactiver est au demeurant très simple. Pour profiter de cette nouveauté, il suffit en effet de toucher l'une de vos cartes et d'ouvrir l'un de vos derniers reçus.

Vous verrez alors un message vous proposant d'obtenir des reçus plus détaillés lors de vos prochaines transactions. Touchez alors cette carte et suivez les étapes pour finaliser la configuration. Notez qu'une nouvelle autorisation doit être, au passage, accordée à Wallet : la Localisation précise. Celle-ci est indispensable pour collecter toutes les infos nécessaires sur le lieu précis où vous procédez à un paiement.

Votre localisation précise n'est collectée que lorsque vous faites un sans contact avec votre smartphone. Par ailleurs, la nouvelle vue avec carte intégrée ne s'affiche que pour vos prochains achats. On apprécie au passage que Google demande aux utilisateurs Android d'accorder eux-même cette permission – pour une application native posant a priori peu de risques.