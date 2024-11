Vos recommandations de YouTube sont-elles étranges ? Vous n’êtes pas seul

Depuis le 25 novembre, de nombreux utilisateurs signalent des problèmes avec les recommandations YouTube. Vidéos déjà vues, contenus peu pertinents… l’algorithme semble dérailler et laisser les internautes déconcertés.

YouTube, la plateforme de vidéo la plus populaire au monde, repose sur un algorithme puissant pour proposer des recommandations personnalisées. Habituellement, ce système offre des suggestions adaptées aux préférences et aux habitudes des utilisateurs, mais cette fois, rien ne va. Après avoir vu la plateforme diffuser des publicités pour des offres IPTV illégales sur la chaîne officielle de Canal+, c’est désormais son propre algorithme qui semble en panne. De nombreux utilisateurs rapportent des suggestions incohérentes qui perturbent leurs habitudes, et certains vont jusqu’à parler d’une “crise” de YouTube.

Depuis le 25 novembre, les plaintes se multiplient sur Reddit et d’autres forums en ligne. “Je ne comprends pas ce qui se passe“, explique un utilisateur, “YouTube me propose des vidéos sans rapport avec mes habitudes.” Des utilisateurs expliquent que YouTube leur propose d’anciennes vidéos qu’ils ont déjà regardées, parfois remontant à plusieurs années. D’autres signalent des playlists musicales ou de podcasts totalement hors de propos. Ces recommandations, censées être personnalisées, donnent l’impression que l’algorithme est passé en mode aléatoire, ce qui irrite de nombreux habitués.

Un bug de l’algorithme de Youtube perturbe les recommandations

Selon les témoignages, le problème aurait commencé autour de midi. ” Mon fil de recommandations est devenu un vrai bazar “, raconte un internaute sur le subreddit r/youtube. D’autres confirment que leurs suggestions sont “cassées“, avec une prédominance de vidéos peu pertinentes. ” Je n’ai que des vidéos avec moins de 1 000 vues sur des sujets qui ne m’intéressent pas “, ajoute un utilisateur. Ce phénomène affecte aussi les playlists, souvent remplies de contenus répétitifs ou inutiles. Pour certains, cela nuit totalement à YouTube, au point de les détourner temporairement de la plateforme.

En plus de l’historique qui se répète, certains utilisateurs remarquent l’apparition de playlists de podcasts ou de musique provenant de chaînes auxquelles ils sont abonnés, bien qu’ils n’aient jamais utilisé ces fonctionnalités. À l’heure actuelle, YouTube n’a pas encore commenté la situation. Toutefois, ces dysfonctionnements semblent indiquer un problème technique ou un ajustement maladroit de l’algorithme. En attendant un éventuel correctif, les utilisateurs doivent composer avec un flux de recommandations particulièrement déroutant.