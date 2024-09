YouTube améliore les playlists à coup d’IA

Marre de la miniature par défaut de vos playlists ? YouTube permet désormais de générer des vignettes personnalisées par IA.

Qu'elles soient créées manuellement par vos soins ou automatiquement par l'algorithme en fonction des vidéos que vous consultez, les playlists de YouTube souffrent d'un défaut : il n'est pas possible de personnaliser leur miniature. La vignette de chaque playlist est en fait celle de la première vidéo qui la constitue. Le seul moyen de la modifier est donc de changer la première vidéo de la playlist, mais cela limite toujours le choix à la reprise d'une miniature de vidéo déjà existante.

Mais Google est en train de changer cela avec une mise à jour de YouTube, rapporte Android Authority. À partir de la version 19.37.35, les utilisateurs avec un compte vérifié (il faut valider son numéro de téléphone pour obtenir ce statut) vont pouvoir personnaliser leurs miniatures de playlists. Malheureusement, cette fonctionnalité reste assez limitée. Il ne s'agit pas de télécharger n'importe quelle image de son choix, Google craignant sans doute les abus.

Une miniature générée par IA

Le menu d'édition ne propose en fait que de créer une vignette à l'aide de l'IA. Celle-ci est générée à partir de thèmes prédéfinis que l'utilisateur doit choisir, entre couleurs, saisons, voyages, nature, animaux ou encore boissons et nourriture par exemple. Il faut ensuite associer à ce thème un mot-clé caractérisant une humeur ou un état d'esprit, parmi une liste là encore prédéfinie. On retrouve heureux, triste, concentré, détendu… L'outil ne permet pas de saisir d'invite personnalisée pour créer la miniature.

Il est possible de générer plusieurs fois un visuel avec les mêmes critères jusqu'à tomber sur un résultat qui nous convient. Cette nouvelle option est assez limitée, mais elle a au moins le mérite d'offrir une alternative à la traditionnelle vignette de la première vidéo de la playlist, qui n'a jamais été très pertinente non plus.

YouTube Music donnait déjà la possibilité de générer des pochettes d'album par IA pour ses listes de lecture, il semble que l'IA générative arrive sur de plus en plus de services Google.

Source : Android Authority