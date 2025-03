Vos appareils Android profitent d’une grosse mise à jour, une option très pratique fait son retour dans Google Photos, c’est le récap’ de la semaine

Les appareils sous Android accueillent de nouvelles fonctions, Google réintroduit une fonction très pratique dans son application de photos, l’Europe semble vouloir tourner le dos à Starlink, c’est le récap’ de la semaine.



Si vous possédez un appareil Android, il est temps de profiter de la mise à jour importante déployée par Google, mais aussi de découvrir quelle est la durée de vie de votre smartphone. Google partage sur son forum un avertissement concernant un bug sur deux anciens Chromecast et réintroduit une fonction qui manquait aux utilisateurs de Google Photos. L’implication politique d’Elon Musk pousse l’Europe à chercher des alternatives à Starlink.

L’Europe ne semble pas apprécier l’image d’Elon Musk

L’implication politique d’Elon Musk aux côtés de Donald Trump ne semble pas être appréciée de l’Europe. Alors que Starlink donnait l’impression de s’imposer comme le leader de l’accès à Internet haut débit par satellite, l’intention de trouver des alternatives à Starlink se fait de plus en plus sentir. La concurrence pourrait bien profiter de cette inimitié pour tenter de s’imposer.

Lire : Starlink fait les frais du trumpisme, la concurrence européenne jubile

Google Photos : les utilisateurs seront ravis de retrouver cette fonction supprimée

Il arrive que Google supprime des fonctions pourtant appréciées des utilisateurs. En novembre 2024, l’option permettant le partage automatique des images et photos issues d’applications tierces avec un contact avait disparu. Face aux critiques et aux demandes des utilisateurs, la firme de Mountain View a fait marche arrière en réintroduisant cette option dans Google Photos. Vous pouvez désormais choisir dans vos paramètres si vous souhaitez inclure ou non les applications tierces dans le partage.

Lire : Cette fonction supprimée de Google Photos fait son retour suite aux demandes des utilisateurs

On fait le point sur la durée de vie de chaque smartphone Android

Quel que soit votre smartphone Android, vous savez que sa durée de vie est limitée. Mais combien d’années votre appareil peut-il réellement tenir ? Nous avons analysé la politique de chaque marque pour y voir plus clair. Si tous les constructeurs se sont engagés à offrir un support logiciel étendu, il reste variable d’une marque à l’autre. Retrouvez tous les détails dans notre actu dédiée et découvrez combien de temps vous pourrez encore profiter de votre appareil.

Lire : Combien d’années votre smartphone Android a-t-il encore devant lui ? Toutes les réponses marque par marque

Deux Chromecast victimes d’un bug : n’essayez pas de régler le problème vous-même

Google a identifié un bug affectant le Chromecast de 2ᵉ génération et le Chromecast Audio. La firme avertit les utilisateurs impactés et leur demande de ne surtout pas réinitialiser leur appareil, car cela pourrait aggraver le problème et empêcher la reconfiguration de l’appareil. Pour l’instant, aucune date de déploiement d’un correctif n’a été annoncée, mais Google travaille sûrement sur une solution temporaire afin de contourner le problème sur ces deux anciens modèles.

Lire : Votre vieux Chromecast ne fonctionne plus ? Voici ce qu’il ne faut surtout pas faire

Android : une mise à jour majeure apporte de nombreuses nouveautés

Google vient de déployer sa mise à jour de mars pour tous les appareils Android, et celle-ci est riche en améliorations. Parmi les principales nouveautés, on retrouve une meilleure gestion des réseaux Thread, une nouvelle interface pour les paramètres Google Cast, et un meilleur contrôle des appareils domotiques. Parmi les nouveautés, on adore également le nouveau design du Play Store et les suggestions enrichies dans l’assistant Gemini.

Lire : Google améliore tous les appareils Android avec une grosse mise à jour, voici les nouveautés

Nos tests de la semaine

Tesla Model Y 2025 : quasiment imbattable dans plusieurs domaines

Malgré la concurrence, la Tesla Model Y 2025 reste une valeur sûre. Lors de notre test, nous avons été conquis par son confort, sa présentation intérieure premium, son espace à bord, l’insonorisation exceptionnelle de l’habitacle ou encore ses performances impressionnantes. Si l’Autopilot et la commande de boîte sur écran restent perfectibles, l’équipement ne cesse de s’améliorer. Avec un rapport prestations/prix imbattable, la Tesla Model Y 2025 conserve une belle longueur d’avance sur ses rivales.

Lire : Essai Tesla Model Y 2025 : la concurrence a encore du souci à se faire

Oppo Reno13 Pro : joli mais pas toujours à la hauteur face à la concurrence

Oppo propose ici un smartphone au design élégant et original, équipé d’un écran bien calibré et lumineux. Le Reno13 Pro fait de belles photos et la recharge rapide l’est vraiment. Malgré ces quelques points positifs, on regrette le manque d’innovation logicielle, les performances moyennes, le nombre d’applications commerciales ou encore le son déséquilibré des deux haut-parleurs. Dans cette gamme de prix, d’autres modèles s’imposent comme des choix plus pertinents.

Lire : Test Oppo Reno13 Pro : une forte ambition, mais pas toujours les moyens de l’assumer