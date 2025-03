Cette fonction supprimée de Google Photos fait son retour suite aux demandes des utilisateurs

Face aux demandes incessantes des utilisateurs, Google fait machine arrière et réimplémente une option supprimée de Google Photos sur Android. Voici comment l'activer de nouveau.

Google modifie souvent ses applications. La plupart du temps, c'est pour la bonne cause, que ce soit l'ajout d'une fonctionnalité ou une refonte du design. Et parfois, la firme de Mountain View opère un changement que personne n'a demandé, au grand dam des utilisateurs qui n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement. Dans l'immense majorité des cas, cela ne sert à rien malheureusement. Rappelons-nous que depuis Android 12 en 2021, beaucoup attendent le retour de certains raccourcis supprimés sans raison.

Une fois n'est pas coutume, Google a non seulement entendu les critiques, mais a agi en conséquence en à peine 3 mois environ. Au centre de l'attention, la disparation d'une option bien pratique de Google Photos en novembre 2024 : le partage automatique des photos et images d'applications tierces avec un contact. Depuis, seul le partage des clichés de l'application était possible, jusqu'à ce que les développeurs fassent machine arrière.

Google écoute les utilisateurs et fait revenir une option disparue sur Google Photos

L'entreprise s'était justifiée en disant vouloir éviter qu'un utilisateur soit submergé par les contenus partagés. Il faut en effet rappeler qu'absolument tout est concerné, des captures d'écran au fichiers téléchargés sur votre smartphone, en passant bien sûr par les photos. Mais plutôt que d'imposer un fonctionnement dans un sens ou dans l'autre, Google nous laisse finalement le choix. Vous pouvez désormais définir si oui ou non les applications tierces doivent faire partie du partage. Voici comment faire :