Votre vieux Chromecast ne fonctionne plus ? Voici ce qu’on sait du problème

Des propriétaires de Chromecast ne parviennent plus à streamer des contenus vidéo ou audio sur leur téléviseur depuis leur appareil mobile. Il semble s'agir d'un bug touchant au moins deux anciens modèles. Les utilisateurs s'inquiètent d'une potentielle fin de vie du produit, mais Google travaille sur un correctif.

Depuis le week-end dernier, des utilisateurs ont rencontré des problèmes pour utiliser leur Chromecast. Lorsqu'ils tentent de diffuser un contenu sur leur TV depuis leur mobile, le message suivant apparaît : “Appareil non approuvé : [nom] n'a pas pu être vérifié. Cela peut être dû à un micrologiciel d'appareil obsolète”.

Il ne paraît exister aucune solution de contournement pour le moment. Redémarrer le Chromecast ou le restaurer aux paramètres d'usine ne permet pas de l'utiliser à nouveau. Le souci est rencontré avec les applications de streaming vidéo ou de musique, mais l'économiseur d'écran, , connecté ou non à Google Photos, est toujours fonctionnel.

Deux modèles de Chromecast en carafe

Deux en modèles en particulier sont touchés : le Chromecast de 2e génération et le Chromecast Audio. Le Chromecast de 3e génération, le Chromecast Ultra ou encore le dernier Google TV Streamer sont épargnés. Étant qu'il s'agit de vieux appareils (ils vont bientôt fêter leurs 10 ans), leurs propriétaires craignent que Google ait arrêté leur prise en charge.

Comme le relève 9To5Google, cette hypothèse est toutefois peu probable. Si Google a un long historique de fin de vie d'un produit, la firme américaine prévient toujours ses clients à l'avance et ne coupe pas les fonctionnalités d'un appareil du jour au lendemain sans communiquer à ce sujet.

Il s'agit sans doute d'un bug, et on ne peut qu'espérer que Google déploie un correctif côté serveur dans les prochaines heures pour le résoudre. En attendant, vous allez devoir trouver des alternatives pour visionner des contenus sur votre téléviseur, comme passer par son système intégré s'il en possède un, ou brancher un PC en HDMI. Si vous envisagiez de renouveler votre équipement pour passer à une box TV ou une clé/dongle HDMI plus performant, c'est peut-être aussi l'occasion de sauter le pas.

