Volvo veut se frotter à Tesla avec l’EX30, un SUV électrique compact à partir de 37 500 €

Volvo vient enfin de lever le voile sur l'EX30, son tout nouveau SUV compact 100 % électrique. Avec ce modèle, qui mêle design épuré, prix abordable et technologies avancées, la marque suédoise veut renforcer sa position sur le marché de l'électrique.

Jusqu'alors, Volvo comptait trois modèles dans sa gamme électrique : le C40 Recharge, qui vient d'ailleurs de profiter d'une refonte bienvenue, le XC40 Recharge et l'EX90, le SUV le plus sûr jamais construit par la marque.

Or, il y a quelques jours, le constructeur a teasé l'arrivée de son prochain véhicule électrique : l'EX30, un SUV compact qui affichera un design “dans la plus pure tradition scandinave”. Toutefois, pour en savoir plus, il fallait attendre ce mercredi 7 juin, date de présentation officielle de l'EX30 à Milan. C'est maintenant chose faite.

Volvo présente son 1er SUV compact électrique

L'EX30 se présente comme le premier SUV électrique compacte de la marque. “Nous nous plaisons à dire que le Volvo EX30 est petit mais puissant, car il propose tout ce que vous attendez d'une Volvo, mais avec un format plus compact”, résume Jim Royan, directeur général de Volvo Cars.

Comme nous l'avons abordé dans notre premier article sur l'EX30, le SUV de Volvo adopte un design minimaliste, qui associe simplicité, praticité et élégance. On retrouve cet empattement long, ses grandes roues et des débattements égaux pour une ligne équilibrée et plutôt raffinée. Les signes caractéristiques des modèles électriques Volvo, comme ce bouclier fermé et ses phares en forme de marteau de Thor, répondent présent. Attention toutefois, cet aspect compact impacte forcément le volume du coffre, qui passe à 318 litres.

Un habitacle minimaliste et bien pensé

L'habitacle profite également de cette même philosophie qui allie simplicité et efficacité. L'intérieur abrite de nombreux espaces de rangements installés intelligemment. Par exemple, la boîte à gants a été délocalisée sous l'écran central d'infodivertissement, afin d'en faciliter l'accès pour le conducteur et le passager.

Dans le même ordre d'idée, l'accoudoir central est équipé d'un système coulissant, ce qui permet de varier les configurations et de gagner de la place si besoin. Le tunnel inférieur abrite d'ailleurs un espace de stockage pour les petits objets comme des écouteurs, des lunettes de soleil ou vos clés. Autre élément caractéristique de l'habitacle, la grande barre de son Harman Kardon placée sous le pare-brise. Comprenant 5 haut-parleurs et un caisson de basse, elle promet une expérience sonore optimale et puissante (2 haut-parleurs dans les portes arrière et un subwoffer dans le coffre complètent l'ensemble audio).

Une avalanche de fonctionnalités

Malgré un prix contenu, Volvo n'a pas fait l'impasse sur les fonctionnalités embarquées dans ce EX30. Ainsi, on pourra notamment profiter du Mode One Pedal, des mises à jour à distance OTA, d'une application mobile dédiée, de l'intégration d'Apple CarPlay et de l'écosystème Google ou encore de deux ports USB-C pour une puissance de 100 W.

Attention, certaines fonctionnalités sont réservées à la finition Plus, comme le hayon électrique, le Pilot Assist, le chargeur par induction pour recharger sans fil vos appareils, le radar de stationnement ou bien la pompe à chaleur. La finition Ultra permet de disposer d'encore plus d'options, comme le toit panoramique vitré, le Park Assist automatique et le chargeur de 22 kW.

Trois motorisations et deux types de batteries

Venons-en maintenant aux différentes motorisations électriques, un élément qui n'avait pas encore été abordé par Volvo. Afin de convenir à tous les besoins, le constructeur proposera l'EX30 en trois motorisations et avec deux types de batteries.

EX30 Finition Single :

moteur électrique unique à l'arrière de 200 kW (272 ch) pour un couple de 343 Nm

Batterie LFP de 51 kWh

0 à 100 km/h en 5,7 secondes

Autonomie : jusqu'à 344 km en cycle WLTP

Consommation d'énergie : 16,7 kWh/100 km

Puissance de charge en courant continu : 135 kW

Chargeur en courant alternatif de 11 kW

EX30 Finition Extended Range :

moteur électrique unique à l'arrière de 200 kW (272 ch) pour un couple de 343 Nm

Batterie NMC de 69 kWh

0 à 100 km/h : 5,3 secondes

Autonomie : jusqu'à 480 km en cycle WLTP

Consommation d'énergie : 15,7 kWh/100 km

Puissance de charge en courant continu : 155 kW

Chargeur en courant alternatif de 22 kW

EX30 Finition Twin Performance :

Double motorisation électrique avant et arrière pour une puissance de 315 kW (soit 428 ch) et un couple de 543 Nm

Batterie NMC de 69 kWh

0 à 100 km/h en 3,6 secondes seulement

Autonomie : jusqu'à 460 km en cycle WLTP

Consommation d'énergie : 16,3 kWh/100 km

Vitesse de charge en courant continu : 155 kW

Notez que dès 2024, Volvo compte décliner l'EX30 dans une nouvelle version Cross Country. Ce modèle spécial sera doté d'une gamme de fonctionnalités sur mesure, comme une garde au sol plus élevée et des jantes noires 19 pouces. Il profitera d'éléments de design exclusifs, comme des plaques de protection à l'avant, à l'arrière et sur les côtés ou encore des panneaux noirs spéciaux sur le pare-chocs avant. Aucune information pour l'instant sur les caractéristiques techniques de cette version.

Un prix de départ plutôt attractif

Au regard du prix, on comprend rapidement l'ambition de Volvo : se frotter au numéro un mondial Tesla. Pour cause, l'EX30 est affiché à un tarif de départ plutôt surprenant compte tenu de la prestation proposée : 37 500 €.

De fait, avec le bonus écologique et selon vos revenus, il est possible de faire descendre la facture jusqu'à 32 500 ou 30 500 euros. Ce qui fait du Volvo EX30 une proposition séduisante sur le marché des SUV électriques. Par la suite, la grille tarifaire passe de 40 450 à 47 950 € selon les différentes finitions. Concernant la disponibilité, les commandes sont d'ores et déjà ouvertes en France. Il faudra toutefois attendre début 2024 pour les premières livraisons.