La Volkswagen ID.4, le prochain SUV électrique du constructeur allemand, sera décliné en deux modèles. La version à propulsion sera d’abord commercialisée, avant d’être rejoint en 2021 par un modèle à 4 roues motrices doté de 306 chevaux.

Après avoir dévoilé des images prometteuses de l’affichage tête haute de la Volskwagen ID.3, Volkswagen nous en apprend plus ce mercredi 29 avril sur son futur SUV électrique : le ID.4. Précédemment, le constructeur avait d’ores et déjà annoncé que le ID.4 serait proposé en deux déclinaisons : un modèle à propulsion et une version à quatre roues motrices.

L’entreprise allemande nous donne aujourd’hui plus de détails sur son SUV. Dans un premier temps, la marque compte proposer uniquement le modèle à propulsion. Cette mouture dotée d’un seul moteur à l’arrière devrait développer jusqu’à 204 chevaux (150 Kw). La gamme sera complétée ensuite par une version à quatre roues motrices, qui sera elle équipée d’un second moteur sur l’essieu avant. Sans surprise, ce modèle devrait afficher des performances bien supérieures, avec une puissance réelle estimée à 306 chevaux (225 Kw).

Cette version quatre roues motrices pourrait être la ID.4 GTX, une déclinaison sportive du SUV électrique actuellement en développement chez Volkswagen. Le directeur technologique de Volkswagen, Matthias Rabe, racontait d’ailleurs dans les colonnes du site Autocar qu’il avait conduit un prototype récemment et que le véhicule avait « une réactivité fantastique et il peut faire de superbes dérapages. C’est très facile à contrôler, et il fera exactement ce que vous voulez ».

Toujours pas de date de lancement

Pour rappel, Volkswagen comptait révéler au grand public le ID.4 et ses différentes déclinaisons lors du New York International Auto Show 2020, le salon automobile de New-York. Tout comme le MWC 2020, l’événement qui génère plus de 330 millions de dollars par édition a été contraint de fermer ses portes cette année, en raison du coronavirus.

Volkswagen n’a depuis pas donné encore de nouvelle date de sortie mais de nombreux journalistes spécialisés parlent d’un lancement prévu pour l’automne 2020 pour le modèle à propulsion. La version à quatre roues motrices devrait elle arriver qu’en 2021, sans plus de précision.

