BMW accélère sa transition et vise 50% de ventes de voitures électriques d’ici 2030

BMW a dévoilé en marge de sa conférence annuelle une série d'annonces autour de l'électrique. En plus des images de la i4 sedan et du nouveau BMW iX SUV, le constructeur tease l'arrivée d'une “Neue Klasse” de véhicules. Le constructeur espère vendre 50% de voitures électriques d'ici 2030.

BMW a tenu ce mercredi 17 mars 2021 à Munich sa conférence annuelle, avec pour leitmotiv l'ambition de réussir une percée considérable dans les motorisations électriques. Oliver Zipse président du directoire du groupe explique : “d'ici fin 2025 nous aurons livré au total près de deux millions de voitures entièrement électriques. Nous ferons également progresser nos ventes de modèles entièrement électriques de plus de 50% par an dans les prochaines années – soit plus de 10 fois le chiffre de 2020“.

La firme en a profité pour parler des modèles électriques qui arrivent sur le marché. Avec notamment les premières photos du sedan BMW i4. Cette voiture dotée de plus de 482 km d'autonomie sera produite à Munich dans une usine entièrement alimentée par de l'énergie hydroélectrique produite en Bavière. Un effort qui vise à réduire les émissions carbonées en lien avec les lignes de production de 80% d'ici 2030.

BMW veut devenir synonyme de voitures électriques de luxe

La firme a également dévoiler un tout nouveau SUV BMW iX. Il s'agit d'un monstre en concurrence directe avec la Tesla Model X et l'Audi E-Tron. Mais ce qui a surtout retenu l'attention, c'est l'arrivée d'une toute nouvelle classe de véhicules, que BMW appelle la “Neue Klasse”. Les contours de ces véhicules commencent à peine à être dévoilés. On sait qu'ils reposeront sur un nouveau type de plateforme plus modulaire, et seront capables de plus d'autonomie dans la conduite.

Ces voitures implémenteront la prochaine génération de batteries et de logiciels du constructeur. Le fil conducteur de la gamme sera également le réemploi extensif de matériaux recyclés. Pour BMW cette Neue Klasse est “l'atteinte du but ultime de faire correspondre l'autonomie et les coûts de fabrication avec ceux des meilleures motorisations thermiques“. BMW ne sera d'ailleurs pas la seule marque du groupe à accélérer cette transition électrique.

Mini ne vendra par exemple plus que de l'électrique à l'horizon 2030. Outre ses efforts dans les voitures électriques on apprend également que BMW continue d'investir dans l'hydrogène. Le constructeur a notamment confirmé l'arrivée d'une gamme BMW i Hydrogen NEXT – sans donner toutefois plus de détails.

