Volkswagen profite de la hausse du bonus écologique pour augmenter le prix de l’ID.3

Volkswagen a visiblement trouvé un moyen de compenser les pertes éventuelles liées aux nouvelles règles du bonus écologique. En effet, le constructeur a décidé d'augmenter sensiblement le prix de toutes ses voitures électriques.

Face à la pénurie de semi-conducteurs et l'explosion du prix des matières premières, de nombreux constructeurs de voitures électriques ont décidé ces derniers mois d'augmenter significativement les prix de leurs modèles. C'est par exemple le cas de Renault qui a revu à la hausse en décembre 2022 les tarifs de la Renault Zoé et de la Twingo de plus de 1000 euros. Même constat pour la Mégane E-Tech.

De son côté, Dacia a également fait grimper le prix de la Spring de 1000 euros. Concernant Volkswagen, leader des ventes de voitures électriques en Europe en octobre 2022, le constructeur allemand n'avait pas encore annoncé de hausse des tarifs. Jusqu'à maintenant.

Volkswagen augmente les prix de ses voitures électriques…

En effet, nous venons d'apprendre que VW vient d'augmenter sensiblement les prix de ses modèles électriques les plus populaires en France, à commencer par l'ID.3. Sur le configurateur en ligne du constructeur, la citadine électrique dans sa version Active Pro Performance est désormais affichée à partir de 46 100 euros, contre 44 990 euros précédemment. Cela correspond donc à une hausse de 1100 euros sur la facture.

L'inflation impacte également la e-Up!, la petite citadine électrique du fabricant. Affichée auparavant à 26 040 euros, la e-Up! est désormais disponible pour 1000 euros de plus, à 27 040 euros. Comme le signalent nos confrères du site Automobile Propre, ces augmentations ne sont pas anodines. Souvenez-vous, en octobre 2022, le gouvernement a annoncé de nouvelles règles pour le bonus écologique.

A lire également : Volkswagen annonce 10 nouvelles voitures électriques d’ici 2026

Pour compenser la hausse du bonus écologique

Désormais, l'aide maximale de 6000 euros peut être accordée pour les voitures électriques valant jusqu'à 47 000 euros, contre 45 000 euros auparavant. Passé le 1er janvier 2023, le coup de pouce reviendra à 5000 €, sauf pour les ménages les plus modestes qui pourront toujours bénéficier d'un bonus de 7000 €.

Vous l'aurez compris donc, en revoyant à la hausse le prix de ses voitures électriques, Volkswagen compense les pertes éventuelles dues au changement du seuil du bonus écologique. En proposant la ID.3 à 46 100 euros, le constructeur augmente le prix de la voiture tout en permettant aux clients d'accéder au bonus maximal. Attention, la réciproque n'est pas la même pour tous les modèles.

Pour la ID.3 dans sa finition en Active Pro S, la note passe à 49 100 euros. Résultat, ce modèle n'est plus éligible au bonus maximal. Désormais, les utilisateurs peuvent seulement prétendre à une aide de 2000 euros, en tout cas jusqu'au 31 décembre. En effet, l'aide pour les véhicules affichés à plus de 47 000 euros doit baisser dès l'année prochaine.