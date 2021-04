Volkswagen diffuse les images d'un nouveau véhicule électrique ID.6 version 2022 plus gros que l'ID.4 en amont du salon automobile Auto Shanghai. Le véhicule comprendrait en tout 7 places sur trois rangées de sièges. On sait grâce à une fuite il y a quelques mois qu'il y aura deux variantes ID.6 X et ID.6 Crozz. Toutes les infos officielles sur la fiche technique officielle des ID.6 et sa date de sortie exacte en 2022 devraient émerger d'ici la clôture du salon le 28 avril 2021.

Apparemment Volkswagen est très impatient de dévoiler ses deux variantes d'ID.6 (ID.6 X et ID.6 Crozz), puisque le constructeur diffuse de nouvelles images du futur SUV en amont du salon Auto Shanghai. Soyons clairs : vous n'apprendrez pas grand chose sur ces véhicules juste en regardant les images diffusées par la marque. Les photos sont en effet prises dans la pénombre, avec un éclairage choisi en contre-jour, de sorte qu'on ne puisse que deviner les lignes de l'ID.6.

Une autre image semble comparer les deux variantes, mais là encore, on en devine que quelques lignes dans la pénombre. Heureusement des infos assez précises sont déjà disponibles car des photos claires et infos sur l'ID.6 de Volkswagen avaient déjà fuité en Chine il y a quelques mois.

Volkswagen va dévoiler l'ID.6 2022 en marge de l'Auto Shanghai

L’ID.6 mesure 4,8 mètres de long pour 1,8 mètre de large et quasiment 1,7 mètre de haut avec un empattement qui frôle les trois mètres. Le véhicule s'inspire du concept ID.Roomzz présenté en 2019. Comme souvent on revient néanmoins sur un design plus terre à terre. Volkswagen semble en effet avoir abandonné les portes coulissantes au profit de portières plus classiques, entre autres amendements. On s'attend évidemment à davantage de compromis par rapport au concept, mais il est encore un peu tôt pour en donner le détail.

Du côté de la motorisation, l'ID.6 devrait s'appuyer sur la plateforme MEB commune des ID.3 et ID.4. Pour le reste, on ne peut que détailler la fiche technique du concept ID.Roomzz. Le véhicule était équipé d'une batterie 82 kWh associée à une motorisation 225 kW – ce qui délivrerait à l'ensemble une autonomie de 450 km. Le véhicule est équipé de la recharge rapide (80% en une demi-heure).

Il n'y a à ce stade aucune info sur le prix des variantes, ni même leur disponibilité précise en Europe – qui devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2022.

Ce teasing de l'ID.6 en amont de l'Auto Shanghai nous assure en tout cas d'en apprendre plus en marge du salon. L'événement se tiendra cette année du 22 au 25 avril 2021. Plus d'un million de professionnels y sont attendus d'ici la clôture.

