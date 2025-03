Volkswagen abandonne les commandes tactiles, voici quand les boutons physiques feront leur retour

Volkswagen revient sur l’une de ses décisions les plus critiquées. La marque annonce le retour des boutons physiques pour certaines commandes essentielles de ses voitures. Ce changement débutera avec l’ID. 2all et concernera tous les futurs modèles du constructeur.

Depuis plusieurs années, les écrans tactiles ont remplacé une grande partie des boutons physiques dans les voitures modernes. Volkswagen a suivi cette tendance en intégrant des commandes haptiques et des panneaux tactiles sur le volant et la console centrale. Mais ce choix n’a pas convaincu tout le monde. De nombreux conducteurs ont critiqué celles-ci, jugées peu pratiques et difficiles à utiliser en conduisant.

Face à ces retours négatifs, Volkswagen a donc décidé de revoir sa copie. À partir de l’ID. 2all, qui est prévue pour 2026, tous les nouveaux modèles retrouveront des boutons physiques pour les fonctions essentielles. Le volume, la température pour le conducteur et le passager, la ventilation et les feux de détresse seront désormais accessibles via des commandes classiques situées sous l’écran central. Sur le volant, les pavés tactiles disparaîtront au profit de véritables boutons. Andreas Mindt, chef du design de la marque, a confirmé cette décision en précisant que l’elle ne referait plus « cette erreur ».

Volkswagen abandonne les commandes tactiles pour les fonctions essentielles

Volkswagen avait introduit ces commandes tactiles sur plusieurs modèles électriques comme l’ID. 3 et l’ID. 4. L’idée était de moderniser l’habitacle et de réduire le nombre de boutons. Mais en pratique, ces interfaces ont rendu certaines manipulations plus compliquées, en forçant les conducteurs à quitter la route des yeux pour naviguer dans les menus. Ce changement a été particulièrement mal accueilli, poussant le constructeur à revenir à une approche plus traditionnelle.

Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de rendre les futurs modèles plus intuitifs. Parallèlement, Volkswagen a récemment présenté l’ID. Every1, une citadine électrique à 20 000 € prévue pour 2027. Conçue pour rivaliser avec la future Renault Twingo électrique, elle adopte comme cette dernière, une interface plus accessible, avec des boutons physiques au lieu de commandes entièrement tactiles. La marque espère ainsi répondre aux attentes des conducteurs et éviter les critiques rencontrées sur ses modèles récents.

Source : autocar