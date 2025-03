Volkswagen lève enfin le voile sur l’ID. EVERY1, la citadine électrique “du peuple” à 20 000 €

Chose promise, chose due, Volkswagen vient enfin de lever le voile sur l'ID. Every1, sa future citadine électrique à 20 000 €. Avec ce véhicule, les ambitions sont grandes : relancer la marque sur le marché de l'électrique, et concurrencer les futures références du segment comme la Renault Twingo e-Tech.

Il y a quelques jours seulement, Volkswagen a partagé les toutes premières photos de sa future voiture électrique à bas prix. Avec ce nouveau modèle, le constructeur a affiché d'emblée ses ambitions : “Ensemble avec la version de série de l'ID. 2all, ce nouveau modèle électrique composera la nouvelle famille des petites voitures électriques développées sous l'égide du Brand Group Core au sein du groupe Volkswagen”.

Si l'ID. 2all est donc prévue pour se placer en 2026 sur une grille tarifaire bien précise, à savoir autour des 25 000 €, cette autre citadine aura la charge d'ouvrir la gamme, avec un prix fixé aux alentours des 20 000 €. Pour en savoir plus sur elle, il a fallu attendre ce 5 mars 2025. Comme promis, Volkswagen vient tout juste de lever le voile sur cette voiture inédite : l'ID. Every1.

L'ID. Every1, la voiture électrique pour “le peuple”

“Accessible pour quasiment tout le monde”. Voilà comment le PDG de la marque résume la philosophie adoptée avec cette ID. Every1. Une voiture donc pour tout le monde, des jeunes conducteurs aux plus expérimentés, des budgets les plus limités aux plus aisés, pour les particuliers et les professionnels, vous avez compris l'idée.

Mais pour commencer cette présentation, abordons d'abord le design de la voiture. Les photos parlent d'elles-mêmes, l'héritage de la Volkswagen Up est indéniable, avec ce format ultra compact et ses lignes plutôt massives. Néanmoins, elle embarque des éléments bien à elle, comme cette custode plutôt élégante ou encore cet imposant pare-choc à l'avant.

Les feux ont été retravaillés également et donne à la voiture un regard plutôt sportif. D'après les dires du designer en chef de la voiture Andreas Mindt, l'idée était surtout de renvoyer cette impression de solidité et d'ancrage au sol.

“Notre ambition était de créer quelque chose d'audacieux, mais accessible. L'ID. Every1 a une allure assurée mais reste sympathique – grâce à des détails tels que les feux avant dynamiques et l'arrière “souriant”, explique Andreas Mindt.

Grand habitacle et performances honnêtes

Faute d'avoir pu découvrir l'habitacle lors de la présentation, Volkswagen a quand même partagé quelques photos dans un communiqué de presse officiel. L'occasion donc d'avoir un aperçu de ce qui nous attendra sur le modèle de série à venir en 2027.

Plutôt élégant, l'habitacle fait la part belle aux couleurs vives, avec ces touches de doré sur les ceintures de sécurité, la boite à gant, le tableau de bord ou les bouches d'aération. Voiture électrique oblige, on pourra bénéficier d'un grand écran d'infodivertissement central, mais aussi une instrumentation numérique derrière le volant. Concernant ce dernier, Volkswagen semble avoir fait le choix du physique (un bon point), avec une avalanche de boutons situés sur les côtés et des comodos pour les clignotants.

Visiblement, l'intérieur sera aussi extrêmement modulable, avec la possibilité de rabattre les sièges arrière et avant pour obtenir un grand coffre (305 litres de base).

Côté performance, on en sait encore très peu forcément, mais d'après le constructeur, ce prototype affiche déjà une vitesse de pointe de 130 km/h via un tout nouveau moteur électrique de 70 kW installé à l'avant (95 ch). Concernant l'autonomie, elle avoisine les 250 km. Pour rappel, le modèle de série est attendu en 2027 pour environ 20 000 €.