Renault ZOE, Peugeot e-208…voici les 10 voitures électriques les plus vendues d’octobre 2020

La Renault ZOE et la Peugeot e-208 restent dans le top 10 des ventes de voitures électriques en octobre 2020. C'est en tout ce que révèlent les nouveaux chiffres de l'Avere France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique.

L'Avere France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique, publie chaque mois les chiffres relatifs aux nouvelles immatriculations des véhicules électriques en France. Ainsi en octobre 2020, 10 214 voitures électriques ont trouvé preneur. Sans surprise, la Renault ZOE occupe toujours la pole position avec 2507 exemplaires vendus ce mois-ci. Au total et depuis le mois de janvier 2020, le constructeur français a écoulé pas moins de 28 487 Renault ZOE.

En 2019, la Renault ZOE faisait déjà partie des meilleures ventes en France. Dans le classement du mois d'octobre 2020, on retrouvera ensuite la Peugeot e-208 ave 1988 immatriculations, pour un total de 14 134 exemplaires vendus depuis le début de l'année. Concernant le mois d'octobre 2020, les deux citadines françaises cumulent 4500 nouvelles immatriculations. Elles représentent 45% des ventes du segment.

Tesla absent du Top 10 en octobre 2020

Trois modèles se sont battus pour obtenir la troisième place du podium. On retrouvera ex-aequo la Kia e-Niro et la nouvelle Renault Twingo ZE, la petite citadine électrique à moins de 16 000 €, avec respectivement 678 immatriculations. La Hyundai Kona électrique arrive donc juste derrière avec 627 voitures écoulées.

La Volkswagen ID.3, la dernière citadine du constructeur allemand, fait un score honorable avec 524 immatriculations en octobre 2020. En revanche, on notera l'absence remarquée de la Tesla Model 3 dans le Top 10 des ventes ce mois-ci, elle qui justement occupe la 3e place des ventes sur l'année 2020, avec 5098 berlines vendues.

Pour rappel, Tesla n'est plus leader sur le marché européen des véhicules 100% électriques. La marque, qui représentait en 2019 33,5% de parts de marché, enregistre aujourd'hui “seulement” 13,5%. La faute à qui ? À l'arrivée de nombreux concurrents sur ce marché resté vierge pendant des années. Renault-Nissan, PSA, Mercedes et Volkswagen l'ont rapidement investi. C'est d'ailleurs ce dernier qui occupe actuellement la place de numéro un sur le marché européen, avec 87 000 véhicules vendus.

Pour le consommateur, c'est une excellente nouvelle. Un plus grand nombre de concurrents induit une concurrence plus rude, et de fait des prix plus abordables. Preuve en est, Tesla a déjà commencé à baisser le prix de certaines de ces voitures, comme la Model Y par exemple.

Source : Avere France