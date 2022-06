Comment trouver la station d’essence la moins chère avec Waze

Alors que le prix aux pompes continue de grimper, les automobilistes cherchent toujours de nouvelles solutions pour réduire leurs frais d’essence. Si de nombreuses applications permettent de trouver la station la moins chère autour de soi, nul besoin de télécharger un nouvel outil par jour. En effet, Waze propose depuis peu sa propre option pour effectuer précisément cette tâche. On vous explique tout.

Depuis plusieurs mois, la situation est de plus en plus compliquée pour de nombreux automobilistes qui ne peuvent pas se passer de leur voiture pour leurs déplacements. L’inflation générale qui touche plusieurs régions du globe a nécessairement un impact sur le prix de l’essence, ce qui est une bien mauvaise nouvelle pour de nombreux Français, d’autant que les alternatives sont peu nombreuses quand on sait que le plein de batterie pour une voiture électrique est tout aussi cher.

Nous vous parlions il y a quelque temps de ces applications qui permettent de comparer les prix à la pompe de toutes les stations autour de vous. Bien que très efficaces, elles ne souffrent pas moins d’un défaut de taille : elles ne servent qu’à cela. Si cela peut paraître évident, ce constat peut également être un frein au téléchargement pour beaucoup. Bonne nouvelle : depuis plusieurs semaines, Waze permet également de trouver les stations essence les moins chères des environs.

Comment consulter le prix des stations essence avec Waze

Si cet outil est certes moins complet que celui proposé par les applications dédiées, il a le mérite d’être intégré dans une application très populaire auprès des automobilistes, ce qui permet dans un premier de se faire une idée du système. De plus, son utilisation est particulièrement simple. Pour commencer, il faut tout d’abord entrer dans les informations de votre véhicule sur votre smartphone. Voici comment vous y prendre :

Ouvrez l’application Waze

Cliquez sur le bandeau Mon Waze en bas de l’écran

en bas de l’écran Dans le menu qui s’ouvre, cliquez sur la roue dentée en haut à gauche pour accéder aux Paramètres

Rendez-vous ensuite dans la rubrique Infos sur le véhicule , puis dans Type de véhicule

, puis dans Sélectionnez votre type de véhicule puis retournez en arrière

Rendez-vous maintenant dans Carburant préféré et sélectionnez le carburant de votre véhicule

Une fois cette opération effectuée, il ne vous reste plus qu’à rechercher des stations essence près de chez vous. Pour cela, rien de plus, voici les étapes à suivre :

Toujours dans les Paramètres , rendez-vous dans la section Stations-service

, rendez-vous dans la section Dans Recherche , cliquez sur Trier les stations par

, cliquez sur Si vous souhaitez obtenir automatiquement les stations les moins chères, choisissez l’option Prix

Depuis l’écran principal, cliquez sur la barre de recherche Où va-t-on ?

Cliquez ensuite sur l’icône de pompe à essence

L’application vous montre alors toutes les stations essence dans les environs, classées selon leurs prix en vigueur. Vous pouvez également obtenir plus d’informations sur une station en particulier en cliquant dessus. Notez que vous pouvez également opter pour une organisation par enseigne ou par distance, en fonction de l’option qui vous intéresse le plus à l’instant T.

Cette méthode permet donc de découvrir les stations essence les moins chères près de chez vous, mais qu’en est-il en plein milieu d’un trajet ? Là encore, c’est possible. Suivez le guide :

Assurez-vous qu’un itinéraire est bien en cours sur l’application

Cliquez sur l’ heure d’arrivée en bas de l’écran

en bas de l’écran De nouveau, cliquez sur l’ icône de pompe à essence

Sélectionnez ensuite la station de votre choix

L’application va alors ajouter automatiquement la station sur votre trajet sans vous que vous ayez besoin de lancer un autre itinéraire. On espère que ce tuto vous aidera à réduire vos dépenses en essence, n’hésitez pas à nous faire part de vos impressions en commentaire !