Renault va lancer son propre réseau de stations de recharge, les Mobilize Fast Charge

Renault investit à fond dans le domaine de la voiture électrique. En plus de lancer une nouvelle division appelée Mobilize, la compagnie annonce le déploiement d'un réseau de stations de recharge nommé Mobilize Fast Charge sur tout le Vieux Continent.

À l’heure actuelle, lorsque l’on parle de stations de recharge de voitures électriques, le nom qui vient à l’esprit est tout d’abord Tesla. Le géant américain est non seulement précurseur en la matière, mais avec 10 000 Superchargeurs implantés en Europe, on peut dire qu’il a pris une substantielle avance sur une éventuelle concurrence. Cela ne semble pas décourager la marque Renault, qui avec le réseau Mobilize Fast Charge, a bien l’intention de s’implanter aussi sur le marché ô combien porteur de la voiture électrique.

Renault ne se contente pas de construire des voitures électriques sur le sol français. La compagnie veut aussi proposer des stations de recharge à ses clients. Mieux encore, et à l’instar de Tesla, elle veut que les propriétaires de véhicules de marques concurrentes viennent les recharger à leurs bornes. Pour ce faire, la marque au losange a prévu d’installer 200 points de recharge sur le territoire européen, dont 90 dans l’Hexagone. Si l’idée est d’installer les bornes où elles seront les plus utiles, c'est-à-dire près des grands axes, la compagnie va tout d’abord s’appuyer sur son grand réseau de concessionnaires.

D’ici 2024 donc, les automobilistes devraient trouver au moins une station Renault tous les 150 kilomètres, à proximité des sorties d’autoroutes et des voies rapides en France. Bien évidemment, les stations fonctionneront 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et chacune proposera au moins 6 bornes pouvant délivrer une recharge rapide d’une puissance de 400 kW, les plus puissantes d'Europe selon la compagnie. Clotilde Delbos, PDG de Mobilize, a de grandes ambitions pour la compagnie. Elle déclare ainsi que “l'un des objectifs de Mobilize est de rendre la mobilité plus propre et plus accessible. Mobilize Fast Charge y contribue en permettant aux conducteurs de véhicules tout électriques d'accéder à des bornes de recharge quelle que soit la marque qu'ils conduisent”.

En ces temps de crise énergétique et de pénurie d’essence, il est en effet primordial de faire en sorte que tous les automobilistes aient accès à des bornes sans discrimination de marque. À l’instar des stations-service modernes, les stations Renault proposeront des options de divertissement et des coins détente avec toutes les facilités modernes, telles que le Wifi et/ou un coin repas, afin de patienter pendant que les véhicules se rechargent. À sa manière, Renault participe à l’extension de la couverture électrique sur le réseau européen. La France est en troisième position en ce qui concerne le nombre de bornes sur le territoire national. Les Pays-Bas sont bons premiers, suivis de l’Allemagne. On estime que d’ici 2030, l’Europe sera équipée de 2,8 millions de points de recharge. Cette année là, toutes les voitures Renault seront électriques.