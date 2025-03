Voitures électriques : leurs réparations coûtent désormais autant que les thermiques

Une idée reçue sur les voitures électriques commence à disparaître. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, leurs réparations coûtent désormais presque autant que celles des voitures thermiques récentes. De nouvelles données d’assurance confirment cette tendance.

Les voitures électriques sont souvent perçues comme plus chères à entretenir et à réparer que les modèles thermiques. Leur batterie coûte très cher, et certains craignent que la moindre panne entraîne une facture salée. Pourtant, les dernières analyses des assureurs montrent que les coûts de réparation des VE sont en baisse, et qu’ils se rapprochent de ceux des véhicules à essence récents.

Selon une étude réalisée par Mitchell, une entreprise spécialisée dans l’assurance automobile, le coût moyen de réparation d’un véhicule électrique en 2024 était de 6 236 dollars (environ 5 730 euros) aux États-Unis. Ce chiffre représente une baisse de 3 % par rapport à 2023. Pour comparer, le coût moyen d’une réparation sur une voiture thermique récente était de 6 127 dollars (5 630 euros), soit à peine 100 euros de moins. L’écart entre les deux types de motorisation devient donc insignifiant.

Réparer une voiture électrique coûte presque autant qu’un modèle thermique récent

Les hybrides rechargeables (PHEV), qui combinent un moteur thermique et une batterie, affichent un coût moyen de 5 583 dollars (5 130 euros) par réparation, un peu moins élevé que les voitures 100 % électriques. Quant aux véhicules thermiques plus anciens, leur coût moyen de réparation reste inférieur, autour de 5 066 dollars (4 650 euros). Malgré cette légère différence, la tendance montre que les réparations des voitures électriques deviennent plus abordables, ce qui pourrait rassurer les conducteurs encore hésitants.

L’étude révèle également que certaines voitures électriques sont plus souvent concernées par des réparations. Le Tesla Model Y est le modèle ayant généré le plus de demandes d’indemnisation en 2024, avec 31,43 % des sinistres enregistrés sur des voitures électriques. Elle est suivie par le Tesla Model 3 (29,86 %), puis par la Ford Mustang Mach-E, le Tesla Model S et le Tesla Model X. Autre point notable : le taux de véhicules électriques déclarés “épaves” après un accident est passé de 8 % en 2023 à 10,2 % en 2024, ce qui s’explique en partie par l’augmentation des ventes de ces derniers. Malgré cela, ces chiffres confirment que les coûts de réparation des VE continuent de baisser, rendant ces véhicules plus accessibles sur le long terme.