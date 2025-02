Les voitures électriques coûtent une fortune à réparer, voici ce qui fait exploser la facture

Les véhicules électriques séduisent de plus en plus d’automobilistes, mais leur entretien cache une mauvaise surprise. Une récente étude révèle que leurs réparations coûtent nettement plus cher que celles des voitures thermiques. Plusieurs raisons expliquent cet écart important.

On pensait que les voitures électriques étaient moins coûteuses à réparer que les modèles thermiques. En 2023, une étude menée aux États-Unis affirmait même que la différence de prix était négligeable. Pourtant, une nouvelle analyse de l’association Sécurité et Réparation Automobiles (SRA) révèle aujourd’hui une réalité bien différente. D’après ses conclusions, les réparations d’un véhicule électrique coûtent en moyenne 14 % de plus, et ce chiffre grimpe à 15,7 % pour les hybrides.

Plusieurs raisons expliquent ces coûts plus élevés. D’abord, la complexité des véhicules électriques et hybrides joue un rôle important. Contrairement aux moteurs thermiques, ces modèles intègrent des composants sophistiqués, comme des batteries imposantes, des modules électroniques spécifiques et des systèmes de refroidissement avancés. En cas de choc ou de panne, certaines marques imposent même un remplacement complet du pack de batteries, ce qui peut coûter des milliers d’euros.

Les pièces détachées et la main-d’œuvre font exploser la facture de réparation des voitures électriques

Au-delà de la batterie, le coût des pièces détachées est également un facteur clé. En quatre ans, leur prix a bondi de 29 %, notamment à cause de matériaux plus coûteux comme l’aluminium et les composites, utilisés pour alléger les véhicules. De plus, 72 % des pièces endommagées sont remplacées plutôt que réparées, ce qui alourdit encore la facture. Certains composants deviennent hors de prix : les nouveaux bandeaux lumineux situés entre les phares, très présents sur les modèles récents, coûtent entre 1 500 et 5 000 euros à remplacer.

Enfin, la main-d’œuvre spécialisée représente une part importante de cette hausse. Réparer une voiture électrique demande des compétences spécifiques et des procédures de sécurité strictes, ce qui augmente le temps d’intervention et donc le tarif horaire. De nombreux propriétaires préfèrent ainsi se tourner vers les réseaux constructeurs officiels, plus chers que les garages indépendants. Cette tendance n’est pas prête de s’inverser, même si des études récentes montrent que les batteries des voitures électriques sont plus durables qu’on ne le pensait. Reste à savoir si, dans les années à venir, l’évolution des technologies permettra de réduire ces coûts, ou si les conducteurs devront s’habituer à des factures de réparation bien plus salées.