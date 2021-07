Voitures électriques : la France compte 43 700 bornes de recharge, l’Etat accélère

Le Ministère de la transition écologique annonce que 43 700 bornes publiques sont disponibles en France pour recharger un véhicule électrique. Ce sont 11 000 bornes qui ont été déployées depuis le début de l’année, dont la moitié en deux mois seulement. Mais nous sommes loin d’arriver aux 100 000 bornes promises pour 2021 par Emmanuel Macro en octobre dernier.

L’adoption massive de la voiture électrique passe par plusieurs leviers. Des aides à l’achat. Une amélioration de l’autonomie. Et une forte augmentation du nombre de bornes de recharge. Ce fut l’une des promesses d’Emmanuel Macron lors de la présentation de son plan de soutien à l’industrie automobile en mai 2020.

Un plan composé d’une aide de l’État pour relocaliser des chaînes de production et pour créer une usine européenne de fabrication de batterie, d'une prime à la conversion et d'un bonus écologique pour les particuliers qui souhaitent passer à l’électrique (100 % ou hybride rechargeable) et d’une promesse de 100 000 bornes de recharge en France d’ici fin 2021.

Avec 43700 bornes, le rythme des installations s'accélère

Cette semaine, le Ministère de la Transition écologique a publié des chiffres sur le nombre de bornes installées sur le territoire. Il y en a maintenant 43 700. Ce chiffre ne comprend que les bornes accessibles par le tout le monde. Ce chiffre s’élève à 612 000 si l’on compte les bornes privées, les parkings d’entreprise, les copropriétés et les particuliers.

Selon le Ministère, la France a installé 11 000 bornes depuis le début de l’année 2021. Soit une augmentation de 33 % par rapport au nombre d’installations compté au 31 décembre 2020. Sur les 11 000 bornes installées en 2021, 5 000 l’ont entre mi-mai et mi-juillet. Le rythme s’accélère donc. Et c’est une très bonne nouvelle.

Mais nous sommes encore loin des 100 000 bornes promises fin 2021

Nous sommes cependant bien loin des 100 000 bornes promises par Emmanuel Macron. Et il ne reste que 6 mois avant la fin de l’échéance. Même au rythme de 2500 nouvelles bornes par mois, le compte n’y sera pas. Il faudra donc que cela s’accélère beaucoup plus (presque 10 000 bornes par mois, soit 4 fois plus qu’actuellement).

Autre information intéressante, la moitié des 164 aires d’autoroute françaises sont désormais équipées de borne de recharge rapide. Théoriquement, une voiture compatible peut être rechargée à 80 % en moins de 20 minutes. L’objectif est d’équiper 100 % des aires d’autoroute en bornes rapides d’ici la fin de l’année prochaine.

Source : Sciences et Avenir