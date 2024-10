Le bonus écologique en danger pour 2025, les voitures électriques vont coûter plus cher

Leasing social, bonus écologique et prime à la casse vont souffrir en 2025, entre baisse des aides et possible suppression d'une d'entre elles. Acheter un véhicule électrique va sans doute exiger un investissement plus important l'année qui vient.

Acheter un véhicule électrique en 2025 va sans doute revenir plus cher que ces dernières années. En quête d'économies, le gouvernement prévoit de raboter le budget alloué aux aides à l'acquisition d'un véhicule électrique dans le cadre de son nouveau projet de loi des finances. Il était d'1,5 milliard d'euros en 2024, il devrait être réduit de plus de moitié l'année prochaine, passant à 700 millions d'euros. La baisse est encore plus forte que ce qu'avait annoncé Gabriel Attal en août dernier. Le premier Ministre de l'époque évoquait alors une diminution de 500 millions d'euros de l'enveloppe.

Le retour du leasing social en 2025 a déjà été confirmé, avec un budget forcément revu à la baisse. On ne connait pas encore les détours du dispositif qui sera mis en place, mais on peut s'attendre à une incitation financière moins intéressante que cette année, ainsi qu'un accès plus encadré pour en bénéficier.

Un bonus écologique au rabais, voire supprimé ?

Le bonus écologique va lui aussi souffrir de ce serrage de ceinture. Au mieux, le montant de la prime va être diminué. Il est actuellement de 4 000 euros, il pourrait être baissé à 2 000 ou 3 000 euros, par exemple. Il existe même un risque qu'il soit tout bonnement supprimé, même s'il était prévu qu'il soit prolongé jusqu'à 2027 plus tôt cette année. Dans ce cas, il pourrait céder sa place à un autre dispositif, avec des aides distribuées “au titre des certificats d’énergie”.

Enfin, la prime à la casse semble compromise. Il n'est pas impossible que celle-ci disparaisse. Son retrait pur et simple pourrait justement permettre de conserver le bonus écologique, sous une forme moins généreuse. Reste à savoir quelle sera la réaction des constructeurs automobiles. Pour limiter les effets de la perte des aides sur la demande, déjà pas bien folichonne, ils pourraient décider de baisser les prix de leurs véhicules électriques.

Il sera intéressant d'observer la tendance sur les premiers mois de 2025, alors que la croissance du marché de l'électrique en France en 2024 est déjà molle. Comme le rappelle L'Automobile Magazine, la fin du bonus écologique en Allemagne en décembre 2023 a causé une lourde chute des ventes en 2024.

Source : L'Automobile Magazine