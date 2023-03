Voitures électriques : 230 km d’autonomie suffisent en réalité à 40% des conducteurs selon cette étude

Alors que la course à l'autonomie reste l'un des principaux chevaux de bataille des constructeurs de voitures électriques, cette étude vient rebattre les cartes. D'après des chercheurs de l'Université du Delaware, une voiture avec 230 km d'autonomie suffirait en réalité à un grand nombre de conducteurs.

Lors de l'achat d'une voiture électrique, l'autonomie est évidemment l'une des principales préoccupations des acheteurs, si ce n'est la plus importante. Depuis de nombreuses années maintenant, les constructeurs investissent en masse pour permettre à leurs véhicules “wattés” d'aller toujours plus loin.

Cela passe notamment par l'intégration de cellules de batteries supplémentaires, ou le développement de leur propre groupe moteur électrique, à l'image de Volkswagen qui a annoncé récemment le lancement prochain de son groupe motopropulseur “complet optimisé dans les moindres détails”.

Mais en soi, cette course à l'autonomie est-elle vraiment indispensable ? Pas vraiment si l'on en croit cette étude publiée par des chercheurs américains de l'Université du Delaware. Au cours de cette expérience, les scientifiques ont suivi 333 propriétaires de voitures thermiques résidant autour de la ville d'Atlanta, dans l'Etat de Géorgie.

La course à l'autonomie n'est pas vraiment une nécessité selon cette étude

Tout d'abord, ils ont scruté les habitudes de conduite de chaque sondé en remontant jusqu'à 2004, avant de comparer leurs kilométrage annuels avec l'autonomie d'une sélection de voitures électriques.

Contre toute attente, les chercheurs ont constaté que 37,9 % des sondés pourraient se contenter en réalité d'une modèle électrique avec un rayon d'action de 230 km avant de devoir passer par la case recharge. Dans les faits, ces 230 km, que proposent aujourd'hui de nombreuses voitures électriques disponibles sur le marché, suffiraient à réaliser les trajets quotidiens des utilisateurs.

230 km d'autonomie suffisent à de nombreux conducteurs

Et ce sans devoir s'arrêter dans la journée à une station de recharge. Bien entendu, avoir plus d'autonomie permet de parcourir de plus longues distances. Mais néanmoins, cela représente un coût. Qui dit plus d'autonomie dit batterie plus imposante et plus lourde, ce qui augmente fatalement le poids du véhicule et son efficacité énergétique. Par ailleurs, une autonomie plus importante fera également grimper le prix de la voiture.

Pour proposer des véhicules électriques sous la barre des 25 000 €, de nombreux constructeurs vont justement faire des concessions sur l'autonomie, comme la mystérieuse Model 2 de Tesla ou encore la future Renault R5 électrique, qui devrait être équipée d'une batterie de 22 kWh (270 km en cycle urbain WLTP).

Et quid des conducteurs qui souhaitent parcourir de plus grandes distances ? Pour des besoins ponctuels comme les vacances par exemple, les chercheurs suggèrent à juste titre qu'il sera plus économique pour les utilisateurs de louer un véhicule adéquate pour effectuer ces trajets exceptionnels. En soi, cette étude ne fait que confirmer des chiffres dévoilés par de précédentes études. En France, le kilométrage annuel moyen est de 13 117 km, soit 36 kilomètres par jour. Une distance que peuvent parcourir tous les véhicules électriques du marché.

Source : Automobile Propre