Voiture électrique : Volkswagen baisse le prix de l’ID.3 sans sacrifier ses équipements

Volkswagen modifie sa gamme électrique ID.3 avec notamment une baisse du prix de la version Pure, qui conserve tout de même de nombreux équipements de série. La voiture est désormais bien plus abordable qu'avant.

Cela fait déjà quelques temps que Wolkswagen s'est lancé sur le marché des voitures électriques, mais on ne peut pas dire que le succès soit vraiment au rendez-vous. À sa sortie, l'ID.3 fait rapidement l'objet de plusieurs critiques légitimes, à tel point qu'une nouvelle version est proposée plus rapidement que prévu. Mais l'ID.3 2023 ne convainc pas vraiment non plus. Qu'à cela ne tienne, le constructeur automobile allemand ne compte pas abandonner et dévoile en mars 2024 une version GTX de l'ID.3.

S'en suit une harmonisation de la gamme qui bénéficie grandement aux autres ID.3, celles-ci intégrant plusieurs des nouveautés présentées comme ChatGPT ou une application Bien-être. Il manquait tout de même un dernier coup de pouce pour que ces voitures électriques de Wolkswagen deviennent véritablement intéressantes face à une concurrence nombreuse. C'est désormais chose faite avec une modification qui ne manque jamais d'attirer l'attention : une baisse de tarif.

L'ID.3 Pure de Volkswagen propose désormais un meilleur rapport qualité/prix

La gamme ID.3 se décline en 3 modèles distincts : ID.3 Pure, ID.3 Pro, ID.3 Pro S et ID.3 GTX. Le changement le plus notable est le prix de la version d'entrée de gamme, la Pure, qui passe à 33 990 € bonus écologique déduit. Elle est équipée d'une batterie de 52 kWh et d'un moteur de 170 chevaux et comporte plusieurs équipements de série comme un écran d'infodivertissement de 12,9 pouces, le démarrage sans clé, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore l'assistance au maintien dans la voie.

Sa puissance de recharge supporte 145 kW en courant continu et l'autonomie du véhicule est affiché à 388 km. L'ID.3 pure n'est pas la seule à devenir meilleur marché. La version Pro S et sa batterie de 77 kWh perd 1 320 € à l'achat, pour un prix total de 42 990 € ou 38 990 € une fois le bonus écologique soustrait. L'ID.3 GTX est quant à elle disponible pour 42 990 € après bonus. On attend également une version Performance avec 326 chevaux dont le prix n'a pas encore été annoncé.