Combien coûte la recharge d’une voiture électrique à la maison ?

La recharge d’une voiture électrique à la maison coûte bien moins cher que de faire un plein d’essence, mais à quel point ? Voici le montant des factures auquel il faut s’attendre en achetant un véhicule électrique, avec bien sûr d’importantes variations en fonction du modèle, de la façon de conduire, de votre contrat avec votre fournisseur d’électricité et d’autres facteurs encore.

Renault ZOE, Peugeot e-208, Tesla Model 3, Nissan Leaf, BMW i3… les voitures électriques ont de plus en plus la cote dans l’hexagone. Les consommateurs sont séduits par leur aspect écologique et économique à long terme, ainsi que par les bonus octroyés par le gouvernement pour faciliter l’acquisition de ces modèles. Les voitures thermiques, polluantes et dont de nombreux modèles voient leur prix augmenter à cause du malus écologique, sont tout doucement en train d’être remplacées.

En France en juin 2020, on comptabilisait déjà plus d’immatriculations de véhicules électriques que sur toute l’année 2018. Sur le seul mois de juin 2020, l’achat de 13 727 voitures électriques était recensé, contre 4497 l’année précédente à la même période. Un engouement qui croit de manière exponentielle.

Recharger sa batterie de voiture électrique à la maison

Mais une question se pose tout de même : le coût de l’électricité qui alimente les batteries permettant à ce type de véhicules de rouler. S’il est simple de connaître ses dépenses en essence ou diesel à la pompe, le prix des recharges est quant à lui bien plus flou. Il existe trois solutions principales pour recharger son véhicule électrique : sur une borne publique rapide payante appartenant à un fabricant ou à un consortium regroupant plusieurs constructeurs (les réseaux de borne de charge se développent rapidement), sur une borne mise à disposition sur son lieu de travail (et parfois dans un lieu public), ou bien chez soi.

Cette dernière solution est la souvent plébiscitée par les utilisateurs. Elle est à la fois pratique (pas de temps d’attente, la batterie recharge durant la nuit) et économique (le tarif des Superchargeurs ou autre type de borne est moins intéressant que celui du réseau électrique domestique) et ne demande que peu d’équipement. En contrepartie, la charge est plus lente. Mais combien coûte réellement une recharge de batterie de voiture électrique à domicile ? Voici quelques éléments de réponse pour vous permettre d’y voir plus clair.

Comment recharger une voiture électrique depuis chez soi ?

Plusieurs types d’installation sont possibles pour recharger la batterie de son véhicule électrique directement depuis son domicile.

Première alternative, la prise de courant domestique classique, sur laquelle on branche nos appareils de tous les jours. Cela ne nécessite ainsi pas d’investissement supplémentaire. Cette solution n’est cependant pas recommandable pour plusieurs raisons. La première est liée à la sécurité : les prises électriques classiques ne sont pas prévues pour ce genre d’usage et des incidents peuvent survenir, surtout si l’utilisateur a la mauvaise idée d’utiliser un matériel de qualité inférieure ou de mettre en place une configuration dangereuse à base de multiprise avec plusieurs appareils branchés. La seconde est que les performances délivrées sont extrêmement faibles avec une puissance de passage qui ne dépasse pas 2,3 kW. Dans ce cas, on peut facilement aller au-delà des 20 heures de charge en fonction de la capacité de la batterie de la voiture pour un « plein ». Impensable pour une utilisation au quotidien donc.

Le moyen intermédiaire est la prise domestique renforcée, qui va apporter une vitesse plus élevée et une sécurité accrue à un prix contenu. Les prises Green’Up Access sont notamment plébiscitées dans cette catégorie. Nous passons ici à 3,7 kW, soit une puissance environ 61% plus élevée, et 16 A, ce qui permet de recharger la voiture électrique en une nuit (Renault annonce une recharge de 0 à 80% en 13h pour sa ZOE). Pour la plupart des consommateurs, cette solution constitue un bon équilibre entre coût d’installation et rendement, mais cela dépend bien évidemment des habitudes et besoins. La prise Green’Up seule coûte moins de 100 euros, le pack incluant également le disjoncteur différentiel moins de 200 euros. Il faut ajouter à ces sommes les frais d’installation par un électricien agréé. Plusieurs constructeurs automobiles proposent de subventionner l’installation d’une prise Green’Up pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique, généralement par l’intermédiaire d’un partenaire.

Sur le haut de gamme, ce sont vers les bornes domestiques Wallbox qu’il faut se tourner. Elles sont très rapides, avec au choix une puissance de 7 kW, 11 kW et 22 kW en 16 ou 32 A. Avec le modèle 7 kW, une Renault ZOE passe de 0 à 80% de batterie en 5h30. C’est plus de deux fois plus rapide qu’une prise domestique renforcée Green’Up Access. Les tarifs explosent ici puisqu’il faut compter entre 700 et 1000 euros environ pour l’achat de la borne selon la version, auxquels il faut ajouter plusieurs centaines d’euros de frais d’installation. Un investissement très conséquent donc, surtout qu’il faut aussi souscrire un abonnement triphasé auprès de son fournisseur d’électricité pour profiter de ces performances, avec un nouveau compteur à prévoir. Encore des dépenses supplémentaires. La facture peut être réduite grâce au crédit d’impôt transition énergétique, dont le montant fixe est de 300 euros. Suivant votre lieu de résidence, il est également possible de prétendre à des aides locales.

Combien coûte la recharge d’une voiture électrique à la maison ?

Le coût de la recharge de sa batterie de voiture électrique à domicile varie selon de nombreux facteurs. D’abord, si l’on parle de prix pour une unique charge et non de lissage sur l’année entière, la capacité de la batterie influe forcément beaucoup. A conditions égales, une Tesla Model 3 version Grande Autonomie équipée d’une batterie de 75 kWh va forcément nécessiter plus d’énergie pour arriver au même pourcentage de recharge qu’une BMW i3 embarquant une batterie de 42,2 kWh. Dans ce cas, le coût de la charge unique est bien plus élevé du côté de la Tesla, mais celle-ci nécessite d’être rechargée bien moins souvent à utilisation égale.

Ensuite, les frais de recharge dépendent grandement du contrat que vous avez avec votre fournisseur d’énergie et du prix du kWh chez vous. Prenez bien soin également de recharger en heure creuse afin d’économiser de l’argent. EDF propose une option Heures Creuses avec ses abonnements, permettant de profiter de tarifs plus avantageux huit heures par jour durant la nuit (les horaires exacts sont fixés par Enedis et varient selon la commune, les huit heures peuvent être consécutives ou coupées). L’option Heures Creuses est particulièrement conseillée pour les domiciles avec un ballon d’eau chaude à accumulation ou en cas d’usage du chauffage électrique durant la nuit. Elle est donc également bien utile aux possesseurs de voiture électrique. A noter que certains fournisseurs d’électricité peuvent se montrer plus généreux qu’EDF sur la baisse de prix du kWh en heures creuses. La plupart des voitures électriques proposent une fonctionnalité de programmation de recharge, vous pouvez ainsi brancher le véhicule quand vous le souhaitez, mais ne débuter la charge que lorsque les heures creuses commencent.

Ensuite, la consommation du véhicule et la distance parcourue sont des éléments primordiaux pour calculer le coût de la recharge d’une voiture électrique sur le long terme. Chaque véhicule n’a pas besoin de la même quantité d’énergie pour rouler, cela vaut pour l’électrique aussi bien que pour l’essence. La Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (plus connue sous le sigle WLTP provenant du nom anglais : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) est la norme qui vaut depuis 2017 en Europe pour la mesure de la consommation d’un véhicule (et d’autres caractéristiques, comme l’autonomie ou le rejet de CO2 pour les véhicules thermiques). Mais si la consommation est bien sûr intimement liée à chaque modèle, il ne faut pas forcément prendre à la lettre les chiffres communiqués par les marques pour la mesurer puisqu’il ne s’agit que d’une moyenne qui ne signifie au final pas grand-chose. Ce qui compte vraiment, c’est votre conduite et vos habitudes. Si vous adoptez une conduite écoresponsable (vitesse réduite, anticipation et conduite souple, entretien du véhicule, bonne pression des pneus, ne pas rouler inutilement chargé…) et que vous ne conduisez qu’en ville, vous allez consommer bien moins à distance parcourue égale que si vous privilégiez une conduite plus brusque ou que vous empruntez régulièrement l’autoroute. Les moyennes mises en avant par les marques peuvent avoir un intérêt pour comparer les véhicules entre eux, mais ne sont que peu utiles pour calculer précisément le coût de la recharge sur une longue période.

Autre point à prendre en compte, même s’il n’est peut-être pas aussi important que les autres mentionnés ci-dessus, la question du rendement de la charge, c’est-à-dire le rapport entre l’énergie consommée par la borne ou la prise et celle qui a effectivement servi à alimenter la batterie du véhicule, autrement dit l’énergie perdue dans le processus de recharge. D’une manière générale, sachez que plus la recharge est rapide, meilleur est le rendement. Avec une charge lente, un plus grand pourcentage d’énergie est perdu.

Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez retrouver une estimation calculée par EDF du coût en énergie de 100 kilomètres parcourus en fonction de la consommation de la voiture électrique et de s’il a été rechargé en heure pleine ou heure creuse. Le prix au kilomètre d’une voiture électrique rechargée à domicile est trois à quatre fois inférieur au tarif payé pour un véhicule thermique, indique le premier producteur et fournisseur d’électricité en France.

Tesla Model 3, Renault ZOE, BMW i3, Nissan Leaf : quel prix pour recharger la batterie ?

Nous allons ici tenter à titre indicatif de calculer le coût de la recharge de plusieurs modèles de voiture électrique populaires en France. Nous insistons une nouvelle fois, ces chiffres ne constituent qu’un ordre d’idée et sont influencés par bien des causes. Mais ce comparatif a au moins le mérite de vous permettre de confronter ces véhicules à conditions égales.

Pour chacun des cas, nous avons pris pour base les prix de l’offre Vert Electrique Auto option Heures Creuses disponible chez EDF, à savoir 0,1925 € TTC /kWh en heures pleines et 0,1156 € TTC /kWh en heures creuses. Nous effectuons les calculs pour un cycle complet (0 à 100%), mais il n’est pas conseillé de recharger la batterie de sa voiture jusqu’à 100%. On estime généralement que le palier de 80% est un bon compromis. A savoir aussi que la charge 0 à 80% est parfois aussi rapide que de 80 à 100%, cela prend donc beaucoup de temps d’atteindre les 100%, pour en plus des bénéfices discutables.

N’hésitez pas si possible à refaire les calculs de votre côté avec le prix du kWh que vous payez et avec la consommation moyenne précise de votre véhicule électrique. Rajoutez à l’équation la distance parcourue par an, et vous obtiendrez la somme approximative dépensée en électricité chaque année pour recharger la batterie de votre voiture électrique. Pour ceux qui n’ont pas de voiture électrique, et donc de données personnelles sur lesquelles s’appuyer, et qui veulent une estimation en vue d’un futur achat, c’est ci-dessous que cela se passe.

Tesla Model 3

Prenons l’exemple d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie, dotée d’une imposante batterie de 75 kWh et dont la consommation moyenne est de moins de 15 kWh/100 km. En heures pleines, une recharge coûte selon notre formule 14,4 euros, contre 8,7 euros en heures creuses. Un prix très intéressant pour un modèle qui peut bénéficier d’une autonomie de 530 kilomètres.

Coût de recharge pour 10 000 kilomètres en heure pleine : 288 euros

Coût de recharge pour 10 000 kilomètres en heure creuse : 173,4 euros

Renault ZOE

La ZOE nouvelle génération embarque une batterie de 52 kWh permettant de parcourir jusqu’à 395 kilomètres selon le protocole WLTP (57% de trajets urbains, 25% de trajets périurbains, 18% de trajets sur autoroute). Le tout pour une consommation de 13,2 kWh/100 km. Un « plein » revient alors à 10 euros pour une recharge en heures pleines et à 6 euros en heures creuses.

Coût de recharge pour 10 000 kilomètres en heure pleine : 254 euros

Coût de recharge pour 10 000 kilomètres en heure creuse : 153 euros

BMW i3

La BMW i3, c’est une batterie de 42,2 kWh pour une consommation moyenne de 16,6 kWh/100 km. Soit une autonomie WLPT de 308 kilomètres. En heures pleines, la recharge coûte 8,1 euros, un tarif qui descend à seulement 4,9 euros dans le cas d’une recharge en heures creuses, toujours avec le prix au kWh indiqué ci-dessus et en faisant fi du rendement de la charge.

Coût de recharge pour 10 000 kilomètres en heure pleine : 320 euros

Coût de recharge pour 10 000 kilomètres en heure creuse : 192 euros

Nissan Leaf

Pour finir, analysons le cas de la Nissan Leaf (de base, pas la version E+). Ce modèle est plutôt gourmand puisqu’il consomme en moyenne 20,6 kWh/100 km d’après le cycle de test WLPT. Le véhicule est équipé d’une batterie de 40 kWh, lui permettant de bénéficier d’une autonomie jusqu’à 270 kilomètres en usage mixte. Résultat des courses : une recharge à heures pleines pour 7,7 euros et à heures creuses pour 4,6 euros.

Coût de recharge pour 10 000 kilomètres en heure pleine : 397 euros

Coût de recharge pour 10 000 kilomètres en heure creuse : 238 euros