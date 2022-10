Voiture électrique : les habitants de ZFE toucheront 1000€ d’aide supplémentaires à l’achat en 2023

Le gouvernement continue d’accumuler les aides pour les automobilistes qui souhaitent passer à la voiture électrique. Ainsi, dès l’année prochaine, ceux habitant dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) toucheront quoiqu’il arrive les 1000 € de surprime à l’achat. Auparavant, il fallait obtenir l’accord de la collectivité concernée.

Apparues pour la première fois en 2015, les Zones à Faibles Émissions (ZFE) ont aujourd’hui pris une importance toute particulière dans le paysage automobile français. Désormais, le protocole concerne 43 agglomérations dans l’Hexagone, pour un total de 150 000 habitants. Une mesure qui vise donc à réduire le bilan carbone lié au transport de la population, en incitant cette dernière à se séparer de son vieux véhicule polluant.

Mais la chose n’est pas forcément aisée pour tout le monde. La voiture électrique, très clairement mise en avant par le gouvernement ces dernières années, reste un investissement conséquent que tous les ménages ne peuvent pas se permettre. Au sein des ZFE, il est certes possible de toucher une prime de 1000 € à l’achat, mais seulement dans les villes qui accordent cette aide, comme c’est le cas dans le Grand Paris. Dès l’année prochaine, ce processus sera simplifié.

Le gouvernement booste les aides à l’achat des voitures électriques en 2023

En effet, le gouvernement a annoncé que tous les automobilistes habitant dans une ZFE, quelle qu’elle soit, toucheront 1000 € de prime à la casse lors de l’achat d’un véhicule électrique ou hybride. Cette nouveauté s’ajoute ainsi à une autre mesure prévue pour l’année prochaine, à savoir le prêt à taux zéro qui permettra de financer le reste de la facture une fois toutes les aides versées. Ce dernier ne concernera que les ménages touchant un revenu inférieur à 14 000 € par an, souhaitant acquérir véhicule dégageant jusqu’à 50 g de CO2 par km et pour un maximum de 45 000 €.

Le bouquet d’aides de l’état va donc s’étoffer encore un peu plus d’ici quelques mois. Rappelons que le bonus écologique est récemment passé de 6000 € à 7000 € et qu’il vient compléter une prime à la casse pouvant atteindre 5000 € pour les foyers les plus modestes. Enfin, il sera bientôt possible d’acheter une voiture électrique en leasing pour seulement 100 €/mois.