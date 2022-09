Voiture électrique : la Megane e-Tech en tête des ventes en France, devant Tesla et Fiat

Comme en juillet, la Megane e-Tech de Renault est la voiture électrique la plus vendue en France en août 2022. Elle devance la Fiat 500e, la Dacia Spring, et la Peugeot e-208. Avec quatre modèles dans le Top 10 des ventes en France, Renault se positionne comme leader. La première Tesla n’est que sixième dans le classement français. Les ventes hexagonales de voitures électriques progressent de 14 % en un an.

Compte tenu des législations européennes autour des véhicules thermiques et des décisions prises par les constructeurs sur l’électrification de leurs gammes, l’offre en voiture électrique devient plus intéressante et variée, aussi bien sur les citadines que les berlines. Cela n’enlève pas les freins habituels à l’achat : autonomie, temps de recharge et couverture des bornes. Mais vous n’aurez plus le choix uniquement entre une Zoe, une ID.3 ou une Tesla.

Régulièrement, nous rapportons dans nos colonnes le classement des voitures électriques les plus populaires auprès des acheteurs de véhicules neufs. Pendant longtemps, la Renault Zoe, la Tesla Model 3 et la Volkswagen ID.3 ont été les modèles les plus vendus en France. Mais d’autres voitures les ont depuis détrônés. Et, marché tricolore oblige, le groupe Renault revient en tête des classements. La marque au losange s’impose non seulement à première place, mais elle réussit l’exploit de placer quatre modèles dans le Top 10 à en croire le baromètre mensuel publié par AAA Data.

La Megane e-Tech loin devant la concurrence, même Tesla

Ce fut le cas en juillet 2022 avec la Megane e-Tech, la Dacia Spring, la Twingo III e-Tech et l’éternelle Zoe. Et c’est encore le cas en août, toujours avec les mêmes modèles. Le classement est toutefois légèrement différent : si la Megane conserve la tête du classement, confirmant un excellent démarrage commercial, la Zoe dégringole de la 3e à la 9e place. La Dacia Spring et la Twingo progressent à la 3e et 5e place respectivement.

Renault laisse ainsi sur place presque toute la concurrence, sauf Fiat qui avec la 500e fait un carton depuis son lancement. La petite automobile italienne est passée de la 4e à la 2e place en un mois, se rapprochant beaucoup de la Megane. Tesla est évidemment présent dans le Top 10 français avec la Model Y, tout juste débarquée en Europe. Elle entre dans le classement directement à la 6e place. Ce qui peut paraitre beaucoup et peu en même temps : compte tenu de la notoriété de Tesla, nous attendions un peu mieux. Mais les livraisons se font parcellaires, ce qui pourrait expliquer un volume de vente modéré.

Voici les autres modèles du classement : Peugeot e-208 en 4e, Peugeot e-2008 en 7e, Hyundai Kona en 8e et Kia Niro en 10e. AAA Data confirme la bonne tenue générale du marché automobile électrique en France, avec une croissance de 24 % en un an. C’est le seul segment en croissance. Il représente désormais 13 % des ventes. Les hybrides classiques restent stables (27 % de part de marché) et les hybrides rechargeables baissent de 9 % (7 % de part de marché).