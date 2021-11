Ce matériau révolutionnaire permet de recharger la batterie d’une voiture 10x plus vite !

Des chercheurs hollandais ont mis au point une batterie conçue avec un nouveau matériau, le niobate de nickel. Grâce à cette invention, les experts se disent capables de recharger un accumulateur 10 fois plus vite qu'actuellement. Cette technologie est notamment pensée pour les voitures électriques.

Les chercheurs de l'Université de Twente aux Pays-Bas ont mis au point une batterie lithium-ion composée en partie de niobate de nickel. Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques ont remplacé l'anode, l'électrode sur laquelle se produit une réaction chimique d'oxydation menant à la libération d'électrons, de la batterie par une anode composée de niobate de nickel.

Actuellement, les anodes sont construites avec du graphite. Ce matériau est incapable de supporter des vitesses de recharge ultra rapides. En cas de recharge trop intense, l'anode composée de graphite se décompose, ce qui met en danger l'intégrité de l'accumulateur. Après plusieurs cycles, il arrive souvent que l'anode abîmée rogne sur les performances de la batterie.

Un matériau pour révolutionner la charge des batteries de voitures électriques

D'après les chercheurs, l'utilisation d'une anode de niobate de nickel règle le problème. Ce matériaux a une structure cristalline “ouverte et régulière” qui permet de recharger jusqu'à 10 fois plus vite une batterie sans compromettre son intégrité. Les chercheurs assurent que ces batteries avec niobate de nickel sont idéales “dans des machines électriques qui nécessitent une charge et une déchargement rapides”.

“Le nouveau matériau nickel niobate (NiNb2O6) semble avoir des propriétés très attrayantes et même après de nombreux cycles de charge ultrarapide, il revient à son niveau d'origine”, explique un article de l'Université de Twente. Les scientifiques estiment que le matériau serait, à terme, une solution parfaite pour les batteries qui alimentent les voitures électriques.

De nombreux scientifiques cherchent actuellement à améliorer les batteries qui alimentent les véhicules électriques. Si certains se focalisent sur la recharge rapide des accumulateurs, d'autres se concentrent sur l'autonomie maximale des batteries. Ces dernières années, des chercheurs ont notamment mis au point des batteries avec 1000 km d'autonomie. Certains scientifiques planchent aussi sur des technologies permettant de prédire avec précision la durée de vie d’une batterie.