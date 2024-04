Voiture électrique : la conduite autonome pour tous va devoir attendre, voici pourquoi

Ghost Autonomy, l’une des plus ambitieuses startups du secteur de la conduite autonome, annonce sa fermeture. Un événement des plus étonnants car l’entreprise avait bénéficié d’un financement conséquent et avait fait des avancées techniques importantes dans ce domaine.

Ghost Autonomy s'était imposée comme une entreprise innovante dans la conduite autonome, avec une vision claire : développer un kit permettant aux véhicules particuliers de circuler de manière autonome sur les autoroutes pour les constructeurs automobiles partenaires. Fondée sur une levée de fonds impressionnante de près de 200 millions d’euros, la startup avait rapidement progressé, attirant les regards des amateurs de technologie et des investisseurs. Basée à Mountain View, l'équipe de cette entreprise était composée d'une centaine de membres.

Cependant, malgré les avancées techniques et les partenariats stratégiques, notamment avec OpenAI, Ghost Autonomy a annoncé le 3 avril 2024, la cessation de ses opérations. Cette fermeture, déjà effective, marque la fin d'un chapitre pour la jeune entreprise qui avait suscité de grands espoirs dans le domaine de la conduite autonome. La note publiée sur leur site internet exprime une fierté pour les innovations techniques réalisées, tout en reconnaissant l'incertitude quant à sa rentabilité à long terme dans le climat de financement actuel.

La mission de Ghost Autonomy était prometteuse : révolutionner la manière dont nous concevons la conduite en introduisant une autonomie définie par logiciel adapté à un large éventail de véhicules. Leur partenariat avec OpenAI, matérialisé par un investissement de 5 millions de dollars et l'accès privilégié aux systèmes d'IA et aux ressources Azure de Microsoft, semblait promettre une avancée significative dans l'application de ces modèles au secteur de la conduite autonome. Cette collaboration avait pour ambition d'explorer de nouvelles façons de comprendre et de naviguer dans les scénarios de conduite complexes, là où les modèles existants trouvaient leurs limites.

Malgré ces aspirations et un dernier tour de financement de 55 millions de dollars l'année dernière, la réalité financière et les défis technologiques inhérents au développement de systèmes de conduite autonomes ont pesé lourd. La transition de l'entreprise, depuis ses débuts sous le nom de Ghost Locomotion avec un plan pour un kit de conduite autonome sur autoroute, jusqu'à son recentrage sur la technologie de prévention des collisions, témoigne des ajustements constants auxquels la startup a dû faire face pour naviguer dans un secteur en rapide évolution pour finalement conclure sur sa fermeture.