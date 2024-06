Voiture électrique : devez-vous payer pour stationner pendant une recharge ?

Il y a de plus en plus de places dédiées à la recharge des voitures électriques en ville. Comme cela peut prendre un certain temps, se pose la question du stationnement : est-il payant ou non ?



La France est l'un des pays d'Europe les mieux équipés en matière de borne de recharge pour voitures électriques (VE). Malgré une fiabilité qui peut poser problème, force est de constater qu'il est de plus en plus facile d'alimenter la batterie de son véhicule pendant qu'on circule en ville ou aux alentours. Toutes les bornes ne proposent pas de charge rapide et parfois, l'opération prend un certain temps. Mais que ce soit 20 minutes ou 3 heures, une question se pose : dans la mesure où, de fait, vous occupez une place de stationnement, devez-vous payer ce dernier ?

Nous ne parlons pas des cas de figure où un propriétaire de VE voire de voiture thermique squatte une place réservée à la recharge alors qu'il n'a rien à y faire. Si vous faites cela, vous êtes considéré comme en stationnement gênant et passible d'une amende. Mais qu'en est-il du temps passé “légitimement” à la recharge ? Autant le dire de suite : si la réponse est simple sur le papier, on se rend vite compte que les exceptions sont malheureusement nombreuses.

Est-ce qu'il faut payer le stationnement quand on s'arrête pour recharger sa voiture électrique sur une place dédiée ?

D'un point de vue purement technique, les emplacements des bornes de recharge pour véhicules électriques ne sont pas des places de stationnement. En clair : vous n'avez pas à payer quand vous vous y arrêtez pour charger le vôtre. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas partout. Afin de dissuader les indélicats qui s'y garent plus longtemps qu'ils ne le devraient, plusieurs villes commencent à mettre fin à cette gratuité.

Cela peut être le cas pendant toute la durée de la recharge, quelle qu'elle soit, ou bien après un temps donné. La seule solution pour en avoir le cœur net est de se renseigner auprès de la mairie de la ville qui vous intéresse. En règle générale, de telles dispositions sont indiquées sur son site Web. N'oubliez pas également que certaines enseignes (restaurants, fast-food, hôtels…) proposent des parkings avec des bornes de recharge gratuite. Pensez juste à vérifier s'il y a des conditions d'accès.