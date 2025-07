L’iPhone 17 Pro Max va enfin tenir toute la journée grâce à cette batterie géante

Apple prépare une révolution pour sa prochaine génération de smartphone : l’iPhone 17. Le modèle Pro Max pourrait accueillir la plus grosse batterie jamais intégrée par la marque. Une annonce qui change la donne pour ceux qui attendent plus d’endurance au quotidien.

Chaque nouvelle génération d’iPhone attire l’attention des passionnés et du grand public. Apple parvient souvent à se démarquer grâce à des évolutions de design ou à des ajouts techniques inattendus. Ces dernières années, les utilisateurs ont parfois été déçus par des changements jugés trop légers, mais la série des iPhone 17 semble vouloir rompre avec cette tendance. Les fuites évoquent une transformation en profondeur, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des appareils.

Pour 2025, Apple prévoit d’introduire un design totalement repensé sur ses modèles haut de gamme. L’iPhone 17 Air va remplacer l’iPhone 17 Plus et proposer un format plus fin et plus léger. Du côté des modèles Pro, la marque viserait à renforcer son image premium. Parmi eux, l’iPhone 17 Pro Max se distingue déjà par des rumeurs concernant sa batterie. Cette évolution confirme la volonté du fabricant de répondre enfin à une demande de longue date pour une autonomie vraiment supérieure, un point qui restait l’un des reproches les plus fréquents chez les utilisateurs intensifs.

L’iPhone 17 Pro Max reçoit une batterie de 5 000 mAh et améliore drastiquement l’autonomie

Selon le leaker Instant Digital, relayé sur Weibo, l’iPhone 17 Pro Max serait équipé d’une batterie de 5 000 mAh, une première pour Apple. Ce chiffre marque une hausse de près de 7 % par rapport au modèle précédent, qui embarquait 4 676 mAh. Cette augmentation vise à offrir une autonomie réellement confortable pour une utilisation prolongée dans la journée. Jusqu’ici, même les modèles Pro Max pouvaient avoir du mal à tenir plus de vingt-quatre heures en usage soutenu. Cette capacité record pourrait ainsi devenir un argument majeur pour les utilisateurs qui se plaignaient de devoir recharger leur téléphone trop souvent.

Pour accompagner cette batterie, Apple travaillerait aussi sur un design plus épais afin de loger la cellule plus grande. Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 26, comme le mode « Adaptive Power », aideront également à optimiser la consommation. Cette fonction ajuste automatiquement certains paramètres, comme la luminosité ou la vitesse d’exécution des tâches, afin de préserver la charge. Avec cette stratégie combinant matériel et logiciel, la marque à la pomme semble enfin vouloir garantir une journée entière d’utilisation intensive sans compromis.