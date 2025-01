Voici peut-être la plus belle photo jamais capturée depuis l’espace, un chef-d’œuvre signé par un astronaute

L’année 2025 débute avec un cliché spatial qui pourrait bien marquer l’histoire. Un astronaute en mission sur l’ISS nous offre une vue saisissante de notre planète et de l’univers.

L’année 2024 nous a offert des photos fascinantes de l’espace, grâce aux télescopes les plus avancés. Hubble nous a dévoilé une galaxie spirale lumineuse, pleine de détails étonnants. De son côté, le télescope James Webb a capturé la majesté de Messier 106, une galaxie lointaine à 23 millions d'années-lumière. Ces clichés impressionnants ont émerveillé les amateurs d’astronomie. Et 2025 commence sur la même lancée. Une nouvelle image, cette fois-ci prise directement depuis la Station spatiale internationale, fait déjà sensation.

Cette photo exceptionnelle a été prise par Don Pettit, un astronaute chevronné de la NASA actuellement en mission sur l’ISS. Lors de son troisième séjour dans l’espace, ce dernier continue de capturer des vues à couper le souffle. Il a passé des années à se préparer pour cette mission, en s’équipant de caméras et d’objectifs pour documenter la beauté de l’univers depuis un point de vue unique. Sa dernière image, prise depuis un hublot du Crew Dragon Freedom, est déjà décrite comme l’une des plus impressionnantes jamais réalisées depuis l’espace.

Don Pettit photographie la Voie lactée, les étoiles et la Terre dans un cliché inédit

Le cliché de Don Pettit est une véritable œuvre d’art astrophotographique. Sur cette image, on peut observer plusieurs détails fascinants : le cœur de la Voie lactée, des lumières zodiacales causées par la diffusion de la lumière solaire sur des poussières interplanétaires, et même des traces des satellites Starlink de SpaceX. En plus de cela, l’atmosphère terrestre apparaît sous une teinte ambrée unique, due aux émissions d’hydroxyle. Un lever de soleil imminent est visible à l’horizon, tandis que les villes terrestres, dans l’obscurité de la nuit, laissent des traînées lumineuses qui renforcent l’aspect spectaculaire de la scène.

Ce chef-d’œuvre a été capturé depuis le côté gauche du vaisseau Crew Dragon Freedom, un module qui a transporté deux astronautes vers l’ISS en 2024. Don Pettit a profité de cet emplacement pour immortaliser une vue qui conjugue notre planète, notre galaxie, et les traces de la technologie humaine dans un même cadre. Avec plus de 500 jours cumulés dans l’espace, cet astronaute n’en est pas à son premier cliché impressionnant. Mais celui-ci pourrait bien être l’un des plus marquants, tant par sa richesse de détails que par sa beauté inégalée.

https://twitter.com/astro_pettit/status/1878900589238923290