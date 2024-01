Starlink passe à l’étape supérieure avec des satellites capables de se connecter aux smartphones

Starlink, la société d'Elon Musk spécialisé dans l'internet par satellites, vient de passer à la vitesse supérieure. En effet, l'entreprise a lancé ses premiers satellites capables de se connecter directement aux smartphones des utilisateurs.

Avec Starlink, Elon Musk a toujours affiché une ambition simple : offrir une connexion internet fiable et à faible latence dans le monde entier grâce à sa constellation de satellites en orbite basse. Seulement, la première facture peut encore rebuter les ménages les plus modestes. En plus du montant de l'abonnement fixé à 40 euros par mois, il faudra également s'acquitter de 450 € de matériel et de 23 € de frais d'expédition et de traitement de votre dossier. Au total, le ticket s'élève donc à 473 euros.

Dans l'optique d'attirer plus de clients potentiels, Starlink permet depuis mars 2023 de louer son matériel plutôt que de l'acheter. De cette manière, la facture initiale se veut nettement moins salée, en passant de 473 € à seulement 73 € (50 € de frais d'activation de la ligne, 23 € d'expédition du matériel et de traitement de dossier). Mais comment réduire davantage les frais inhérents à la connexion internet par satellites ? En permettant aux utilisateurs de recevoir le signal directement sur leurs smartphones.

The six @Starlink satellites on this mission with Direct to Cell capability will further global connectivity and help to eliminate dead zones → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/zFy7SrpsYs — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

Starlink Direct To Cell passe à l'étape supérieure

De cette façon, pas d'antenne à installer à domicile, pas de frais d'expéditions du matériel, etc. En octobre 2023, l'entreprise a présenté son nouveau projet allant dans ce sens : Starlink Direct To Cell. Vous l'aurez compris, l'idée est donc de pouvoir fournir à l'ensemble des smartphones LTE du monde entier un accès à la connexion internet par satellites de Starlink.

Après de premiers tests concluants et réalisés notamment avec le concert de l'opérateur américain T-Mobile, Starlink Direct To Cell vient de passer à l'étape supérieure de son développement. En effet, la compagnie américaine vient tout juste de lancer en orbite les six premiers satellites dédiés à ce nouveau service. Grâce à eux, Starlink entend mener d'autres essais, aux Etats-Unis dans un premier temps.

D'après les dires d'Elon Musk sur X, Direct To Cell reposera sur le réseau 4G cellulaire et n'a pas vocation à égaler les infrastructures terrestres (que ce soit en termes de débits, de latence, etc.). “Bien qu'il s'agisse d'une excellente solution pour les endroits dépourvus de connectivité cellulaire, elle n'est pas vraiment compétitive par rapport aux réseaux cellulaires terrestres existants”, reconnaît le milliardaire. Quoiqu'il en soit, les capacités du service sont voués à évoluer. Cantonné à l'envoi des SMS en 2024, il pourra ensuite être utilisé pour passer des appels vocaux et naviguer sur le web en 2025.